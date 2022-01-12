Коронавірус і туберкульоз мають схожі симптоми — МОЗ

Коронавірусна хвороба COVID-19 і туберкульоз мають схожі симптоми. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Обидва захворювання можуть мати тяжкі наслідки для життя і здоров’я людини. Тому варто знати, як їх відрізнити та коли звертатись за медичною допомогою, зазначили фахівці.

Туберкульоз і коронавірусна хвороба мають різний початок захворювання

Як правило, туберкульоз не проявляється швидко: початок захворювання може розтягнутися на кілька тижнів, а інколи – місяців. Хворобі COVID-19 притаманний гострий перебіг протягом тижня та загальна тривалість близько двох тижнів.

У хворого на туберкульоз може спостерігатись зниження працездатності та загальна втомлюваність. У пацієнтів із COVID-19 все залежить від тяжкості захворювання.

Яка температура при туберкульозі і коронавірусі

Коронавірусна хвороба може супроводжуватись вираженою лихоманкою. При легкій формі – до 38 °С, при важкій – понад 38 °С.

При туберкульозі спостерігається незначне підвищення температури тіла до 37–37,2 °С, при важких формах – виражена лихоманка.

Які симптоми різняться

Для туберкульозу характерна підвищена пітливість уночі та зниження маси тіла без “визначеної” причини. Для COVID-19 ці прояви не характерні.

А ось головний біль, нежить, закладеність носа, біль у горлі та м’язах – все це можливі симптоми коронавірусної хвороби.

Кашель і задишка при туберкульозі та коронавірусі

При COVID-19 також може бути постійний сухий кашель. Якщо ж у людини туберкульоз, то кашель може тривати понад 2 тижні та, як правило, з мокротинням. Для коронавірусної хвороби характерне спотворення смаку та/чи запаху або повна втрата їх сприйняття, нагадали у МОЗ.

Задишка є симптом обох захворювань, проте може мати різні особливості.

Зокрема, при туберкульозі вона може з’являтись під час фізичного навантаження. Також задишка може спостерігатись при важких поширених формах туберкульозу зі значним враженням легеневої тканини.

Для COVID-19 вона не характерна лише при легкій формі перебігу, але може з’являтись при середній та важкій формі.

Також при важкій формі COVID-19 може траплятись кровохаркання. У випадку туберкульозу цей симптом спостерігається при важких поширених формах хвороби зі значним враженням легеневої тканини.

Окрім того, для важких форм коронавірусної хвороби може бути характерна зміна психічного стану людини.

У будь-якому разі завжди варто консультуватись із лікарем та не встановлювати собі діагнози самостійно, наголосили у МОЗ.

Що відомо

За добу 11 січня в Україні виявили 7 117 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160). Летальних випадків – 193. Протягом доби 106 362 людини були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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