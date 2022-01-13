Науковці всього світу намагаються передбачити подальший перебіг пандемії COVID-19, шукаючи підказки у поведінці інших вірусів і відстежуючи наслідки мутацій у нових варіантах SARS-COV-2. Вони очікують, що коронавірусна інфекція зрештою стане схожою на викликані іншими респіраторними вірусами захворювання. Як може розвиватися пандемія COVID-19 та чи стане SARS-COV-2 "сезонним" вірусом — пояснює Суспільне.

Грип, який міг бути коронавірусом

У квітні 2021 року науковці із Центру Фреда Хатчінсона (США) проаналізували наявність у людей антитіл до поширеного у різні роки коронавірусу, що спричиняє застуду – 229E. Дотепер не було зрозуміло, чому люди протягом життя кілька разів повторно інфікуються: у них поступово знижується імунітет чи з часом вірус змінюється настільки, що набуває здатності "ухилятися" від імунітету? Для того, щоб це з’ясувати, дослідники порівняли зразки крові людей, які зберігалися у морозилці від 1980-х та 1990-х років, і перевірили на наявність антитіл до різних варіантів вірусу 229E. У результаті виявили, що зразки крові 1980-х років мали антитіла проти вірусів 1980-х, але не 1990-х і 2000-х. Тобто люди мали імунітет до вірусів з недавнього минулого, але не до вірусів майбутнього, що свідчить про еволюцію 229Е — вірус з роками розвивався, щоб уникнути імунітету.

Автори дослідження бачать чіткі паралелі між еволюцією коронавірусів 229E та SARS-CoV-2. Поява варіантів "Дельта" і "Омікрон", які мають мутації, що "притуплюють" дію антитіл, — лише початок пристосування SARS-CoV-2 до людини.

Автори іншого дослідження, опублікованого в Microbial Biotechnology припускають, що першою глобальною пандемією коронавірусу була епідемія "російського грипу" у 1889-1890 роках. Тогочасні медичні звіти свідчать про те, що симптоми тодішнього "грипу" та сучасного COVID-19 були подібними, тому науковці припускають, що "російський грип" викликав коронавірус OC34.

OC34 надалі циркулює серед людей, але перетворився на звичайну застуду, яка не призводить до тяжкого перебігу та смерті.

Пандемія 1889 року поширилася в Середній Азії, Гренландії та Канаді і мала чотири-п’ять хвиль протягом наступних п’яти років. OC34 надалі циркулює серед людей, але перетворився на звичайну застуду, яка не призводить до тяжкого перебігу та смерті. З тих часів не лишилося збережених зразків тканини, які б можна було дослідити в лабораторії, щоб переконатися, що то дійсно був коронавірус, а не вірус грипу. Однак це наштовхнуло вчених на думку, що SARS-CoV-2 з часом може еволюціонувати подібним шляхом, періодично викликаючи легкі інфекції.

Пол Хантер, професор медицини в Університеті Східної Англії, у коментарі CNN зазначив: "Онуки наших онуків інфікуватимуться SARS-CoV-2. Хвороба стане частиною нашої історії, оскільки перетвориться на ще один вірус застуди".

Як змінюється коронавірус

Коронавірус – колишня інфекція тварин (науковці припускають, що це були панголіни або кажани), яка у результаті випадкової мутації почала поширюватися серед людей. Не лише люди пристосовуються до SARS-CoV-2, набуваючи імунітету, а й коронавірус адаптується до нового хазяїна, постійно мутуючи.

Коронавірус кожного місяця набуває двох нових мутацій. Це вдвічі повільніше, ніж у грипу.

Результати оприлюдненого у журналі Nature дослідження свідчать, що коронавірус кожного місяця набуває двох нових мутацій. Це вдвічі повільніше, ніж у грипу, і в чотири рази у порівнянні з ВІЛ. На відміну від інших вірусів, SARS-CoV-2 має механізм виправлення помилок, які трапляються під час розмноження, що уповільнює темпи його еволюції. Втім, інше дослідження із Nature дозволяє припустити, що у пацієнтів з ослабленою імунною системою еволюція коронавірусу дещо пришвидшується, призводячи до появи нових варіантів.

"Вірусу не вигідно вкладати вас у ліжко чи робити настільки хворими, щоб ви не стикалися з іншими людьми".

Зараз науковці виділяють дві категорії змін коронавірусу – одні пришвидшують його поширення, а інші дозволяють уникнути імунної відповіді. На початку пандемії люди не мали імунітету до нового вірусу, тому швидке розповсюдження було перевагою. Це підтверджує поява варіантів "Альфа", "Бета" і "Гамма", які поширювалися у кілька разів швидше, ніж оригінальний SARS-CoV-2, виявлений у 2019 році у місті Ухань.

Коли почалася масова вакцинація населення, з’явилися варіанти "Дельта" і "Омікрон", які дозволяють коронавірусу частково обходити імунну відповідь людей, що перехворіли або вакцинувалися. Але тенденція до збільшення інфекційності зберігається. "Дельта" і "Омікрон" ще швидше передаються від людини до людини у порівнянні з іншими штамами коронавірусу.

Американський еволюційний біолог Тревор Бедфорд вважає, що в майбутньому коронавірус зміниться так, щоб швидко передаватися від людини до людини, але зменшити здатність розмножуватися у дихальних шляхах людини: "Вірусу не вигідно вкладати вас у ліжко чи робити настільки хворими, щоб ви не стикалися з іншими людьми", – пише науковець. Легший перебіг захворювання та здатність ухилятися від імунної відповіді – це один із варіантів еволюції коронавірусу в майбутньому.

Що буде після пандемії

З часом пандемія закінчиться, але SARS-CoV-2 далі циркулюватиме серед населення. Науковці досліджують, як змінюється передача коронавірусу та як швидко люди знову стають вразливими до інфекції, щоб передбачити, яким COVID-19 стане у найближчому майбутньому. Математичний епідеміолог із Лондонської школи економіки Адам Кучарскі виокремлює три варіанти майбутнього розвитку подій.

Коронавірус може передаватися по типу вірусу кору – вакцинація або хвороба забезпечать пожиттєвий захист і вірус циркулюватиме переважно за рахунок народження дітей. Утім, поява "Дельти" та "Омікрону" свідчить, що цей сценарій малоймовірний; SARS-CoV-2 може передаватися подібно до його найближчих родичів. Наприклад, респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ) поширюється по всьому світі, призводячи до важкого перебігу інфекції лише в перші два роки життя. Люди, які повторно заражаються вірусом, мають легкі симптоми, подібні до застуди. Їх захищає імунітет, який виробився в дитинстві. Це нагадує коронавірусну інфекцію після вакцинації, яка переважно протікає легко, не призводячи до госпіталізації чи смерті; Коронавірус може викликати епідемії подібні до сезонних епідемій грипу. Віруси грипу швидко змінюються, тому з часом починають уникати імунітету до попередніх штамів і викликати симптоми, які можуть призводити до ускладнень. У такому разі щеплення від SARS-COV-2 може стати сезонним.

Попри те, що є кілька можливих варіантів розвитку подій, кожна людина може вплинути на подальшу долю пандемії. ВООЗ закликає якнайшвидше щепитися від COVID-19 усім, хто не має медичних протипоказань до вакцинації. Це допоможе уповільнити поширення коронавірусу і попередити появу нових небезпечних варіантів SARS-CoV-2.

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