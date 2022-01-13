В Україні стартувало бустерне щеплення громадян для усіх вікових груп на тлі масового спалаху захворюваності у Європі через розповсюдження нового види коронавірусу "Омікрон". Тим часом НАН України заявило, що в Україні почалась нова хвиля захворюваності на коронавірус.

Які переваги бустерного щеплення, чому всі вакцини досі треба досліджувати та який прогноз щодо "Омікрону" в Україні — в інтерв'ю епідеміологині та докторки медичних наук Вікторії Задорожної Суспільному.

В Україні триває вакцинація бустерною дозою. Коли її можна отримувати та як проходить цей етап вакцинації?

Бустерна доза є такою яка підсилює імунітет від, так названого вакцинального комплексу. Вакцинальний комплекс для більшості вакцин від коронавірусу складається з двох щеплень окрім вакцини виробництва Johnson&Johnson, Бустерна доза вводиться частіше за все через 6 місяців після вакцинального комплексу. Але це не обов’язково точно 6 місяців, це може бути і до 9 місяців. Але, навіть якщо вона не була проведена через 9 місяців, то якщо людина її отримає пізніше, вона все одно буде зарахована як бустерна доза. Вона спрямована на підсилення як рівня специфічних антитіл у крові вакцинованого, так і клітинного імунітету, який теж спрямований на швидкий механізм захисту при повторному інфікуванні.

Якщо людина хворіла на COVID-19 і має до всього два щеплення чи потрібна ця третя доза?

На жаль, поки що не зараховують, тут потрібно дивитися коли людина хворіла і бажано знати рівень специфічних антитіл на той час, коли вирішується для людини, чи робити їй бустерну дозу чи ні. Хоча, за теперішніми рекомендаціями, якщо пройшов час 6 місяців, то можна вакцинуватися. Але це потрібно вирішувати конкретно зі своїм лікарем. Хоча зараз і я не зовсім підтримую таку тактику, навіть після того, як людина одужала і пройшло 28 днів і людина не має ніяких симптомів, то їй можна таку дозу робити.

Про які застереження ми маємо зараз говорити? Вони чітко виписані чи це теж на розсуд лікарів.

"Це на розсуд лікарів стосовно того, чи є протипокази у людини до певної вакцини та взагалі до вакцинації. Вони можуть бути постійними, вони можуть бути такими що через певний час будуть зняті. Постійним є алергічна реакція на введення попередньої дози саме такої вакцини. Це такий протипоказ який не змінюється.

Як медики оцінюють необхідність бустерної дози?

Зараз Всесвітня організація охорони здоров’я виступає проти того, щоб обов’язково робити бустерну дозу. Тут треба говорити про те, що ті вакцини які у нас зараз є, і при епідемічній ситуації яка зараз є, які віруси циркулюють, ми не можемо гарантувати вакцинованій людині, що вона не захворіє, якщо вона буде інфікована. Але у 90 із 100 випадків захворювання буде протікати у легшій формі, не буде потребувати госпіталізації, та тим більше різко зменшиться кількість летальних випадків. Хоча і прояви самої інфекції зменшується на 50 і більше відсотків у порівнянні з невакцинованими. Але тут також потрібно враховувати той час, який пройшов від вакцинального комплексу і які віруси циркулюють.

Ризики вакцинації людей похилого віку. Тут переважає необхідність вакцинувати чи ризики ускладнень від вакцинації?

Тут переважає користь від бустерної дози однозначно. Якщо ми подивимося статистику і розподіл випадків по вікових групах то на людей, які старші 70 років, приходиться понад 50 відсотків померлих серед усіх випадків. Людей від 60 до 69 років — близько 30 відсотків. Від 50 до 59 — понад 10 відсотків. Головна кількість померлих, близько 90 відсотків, приходиться на людей старше 50 років, тому вони потребують захисту. І тут я рекомендую робити бустерне щеплення.

Вакцинація дітей, про який вік йдеться? Чи орієнтуємося ми на світову практику?

На жаль, з національною наукою останнім часом не радяться. Більше орієнтуються на міжнародні рекомендації. У Сполучених Штатах Америки та Європі уже вакцинують дітей починаючи з 12 років, у нас це теж почали робити, але там на багато раніше і тенденція до бустерних доз поширюється на усі вікові групи.

Для прийняття рішення про щеплення дітей молодших 12 років, необхідно проводити додаткові дослідження, аби з'ясувати безпечність та необхідність такої ініціативи.

Додаткові дослідження потрібні стосовно всього, що зараз відбувається тому що, ви знаєте що всі вакцини для екстреного використання. Вони ще не затвердженні таким чином як у звичайній практиці затвердження вакцин для використання. Тому ви бачите що ситуація ввесь час змінюється і не встигають ці дослідження навіть за тією епідемічною ситуацією. Тому потрібно все спостерігати, все аналізувати і робити вже висновки на підставі такого постійного моніторингу.

Як відбувається контроль за станом щеплених людей в Україні?

У нас повинен бути налагоджений фармаконагляд таким чином, щоб ми обов’язково реєстрували будь-які негативні події, які відбуваються з вакцинованим протягом 30 днів після вакцинації. У нас є фармаконагляд, але на жаль при такій кількості вакцинованих у день, дуже важко його організувати. Це повинні робити сімейні лікарі, вони повинні спостерігати за своїми вакцинованими, вони повинні просити їх повідомляти про будь-які негативні реакції протягом цього часу і повинні вони передаватися у Державний експертний центр. Але сімейні лікарі зараз настільки завантажені, що вони практично цього не можуть робити.

Ви прогнозували, коли пандемія може піти на спад?

Це буде на весні. Якщо орієнтуватися з того, що це почалося з Південної Африки, там цей підйом був дуже швидким, але дуже швидко пішло на спад. У нас враховуючи, що у нас зимовий період, який саме сприятливий для циркуляції коронавірусу, то я думаю що у нас буде спад більш повільний. Але летальність повинна бути набагато нижча при попередніх хвилях.

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