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Українські медзаклади у 20 областях отримають електромобілі первинної меддопомоги — МОЗ
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Українські медзаклади у 20 областях отримають електромобілі первинної меддопомоги — МОЗ

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Електромобілі первинної медичної допомоги, МОЗ
Електромобілі первинної медичної допомоги. пресслужба МОЗ

Українські заклади первинної медико-санітарної допомоги у 20 областях отримають у своє розпорядження електромобілі. 75 таких автівок закуплені у межах спільного проєкту зі Світовим банком "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (Heal Ukraine).

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України (МОЗ).

"Саме медичні працівники первинної ланки потребують додаткової мобільності під час супроводу пацієнтів в регіоні. Завдяки новим авто, сімейні лікарі, вузькоспеціалізовані медики та медсестри зможуть: надавати паліативну допомогу вдома у пацієнта, здійснювати патронажні огляди новонароджених, виїжджати до малорухливих пацієнтів, організовувати роботу мобільних пунктів вакцинації та виїжджати до пацієнтів у містечках, селах та віддалених громадах", — йдеться у повідомленні.

У МОЗ додали, що до того ж електромобілі – альтернативний і дешевший вид транспорту на випадок перебоїв з паливом.

Раніше у МОЗ інформували, що 40 багатопрофільних закладів охорони здоров'я отримають від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) допоміжні засоби із реабілітації для комплектації кабінетів асистивних технологійРізноманітні допоміжні засоби та послуги, які призначені, щоб підтримувати на поточному рівні або підвищити функціональні можливості й автономність людей з хворобами та інвалідністю..

4 квітня повідомлялось, що Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої телемедицину більше використовуватимуть при наданні медичної та реабілітаційної допомоги.

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