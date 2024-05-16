Українські заклади первинної медико-санітарної допомоги у 20 областях отримають у своє розпорядження електромобілі. 75 таких автівок закуплені у межах спільного проєкту зі Світовим банком "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (Heal Ukraine).

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України (МОЗ).

"Саме медичні працівники первинної ланки потребують додаткової мобільності під час супроводу пацієнтів в регіоні. Завдяки новим авто, сімейні лікарі, вузькоспеціалізовані медики та медсестри зможуть: надавати паліативну допомогу вдома у пацієнта, здійснювати патронажні огляди новонароджених, виїжджати до малорухливих пацієнтів, організовувати роботу мобільних пунктів вакцинації та виїжджати до пацієнтів у містечках, селах та віддалених громадах", — йдеться у повідомленні.

У МОЗ додали, що до того ж електромобілі – альтернативний і дешевший вид транспорту на випадок перебоїв з паливом.

Раніше у МОЗ інформували, що 40 багатопрофільних закладів охорони здоров'я отримають від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) допоміжні засоби із реабілітації для комплектації кабінетів асистивних технологій.

4 квітня повідомлялось, що Кабмін ухвалив постанову, відповідно до якої телемедицину більше використовуватимуть при наданні медичної та реабілітаційної допомоги.