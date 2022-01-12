Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

“Динаміка кількості нових виявлень та позитивних ПЛР тестів дозволяє зробити висновок, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності”, — йдеться у повідомленні.

Кількість позитивних тестів зросла майже на 40% відносно мінімуму останніх чисел грудня, відзначили науковці. Також, за їхніми даними, збільшуються обсяги тестування та позитивність тестів.

Україна, загалом, слідує тенденціям країн східної Європи (Чехія, Румунія, Болгарія та ін.) з невеликою затримкою в часі, повідомили фахівці.

“Так як початок нової хвилі припав на святковий період, що традиційно призводить до аномалій в даних, то зараз важко оцінити та спрогнозувати реальну швидкість поширення епідемії”, — пояснили у НАН України.

Там також зазначили, що, згідно даних про заразність штаму “Омікрон” та епідемічних тенденцій низки країн світу, можна очікувати стрімкішого, ніж будь-коли раніше, зростання епідемічних показників. Відкриття шкіл після канікул та сезонність також можуть суттєво вплинути на динаміку епідемії.

Середня кількість нових виявлень в Україні склала до 4540 людей на день, середня кількість летальних випадків становить 158 смертей на день у середньому за останній тиждень, проаналізували науковці.

“Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) протягом тижня 12–18 січня 2022 року та 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) – протягом тижня 19 – 25 січня 2022 року”, — йдеться у прогнозі НАН України.

У останні 3-5 днів серед хворих зросла частка повнолітньої молоді до 35 років, що, зокрема, стала частіше потрапляти до лікарень, додали науковці. За їхніми словами, повні дані про вікову структуру хворих свідчать про високий рівень ефективності вакцин в усіх вікових категоріях.

Що відомо

За добу 11 січня в Україні виявили 7 117 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160). Летальних випадків – 193. Протягом доби 106 362 людини були вакциновані проти COVID-19.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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