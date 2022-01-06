В Україні відтепер можна зробити третю (бустерну) дозу вакцини проти коронавірусу. 6 січня про це офіційно повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Ідеться про повнолітніх громадян.

Перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою ви щепилися до цього, але зробити це можна не раніше, ніж за пів року після другої дози. На бустерну дозу можна записатися онлайн. Що ще варто знати — пояснює Суспільне.

Хто та коли може отримати додаткову дозу вакцини проти коронавірусу

З 22 грудня Міністерство охорони здоров’я ввели ревакцинальну (третю/бустерну) дозу для медичних працівників та співробітників будинків інтернатного типу, 4 січня дозволили її для людей 60+, а 6 січня після засідання національної технічної групи експертів з імунопрофілактики її рекомендували уже всім українцям.

За останніми даними МОЗ, 7 556 людей уже отримали ревакцинальну (бустерну) дозу. Отримати бустерну дозу людям можна та рекомендовано через 6 місяців з дати другого щеплення від COVID-19. Оптимально в період від 6 до 9 місяців. Також залишається рекомендація для тих, хто перехворів — робити третє щеплення у МОЗ рекомендують не раніше ніж 28 днів після зараження коронавірусом.

Де можна отримати бустерну дозу

Для того, щоб її отримати, людина може записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації в Україні. Або прийти туди одразу, обравши потрібну адресу, день та час.

Із собою потрібно взяти паспорт та ідентифікаційний код (бажано також мати підписану декларацію з сімейним лікарем).

Якою вакциною зроблять бустерну дозу

Для бустерної дози використовують Moderna або Pfizer за такими схемами:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer;

перші дві дози AstraZeneca + бустер Moderna або Pfizer;

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer;

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

Як третя доза відображатиметься в "Дії"

У МОЗ повідомили, що у "Дії" можна буде згенерувати новий COVID-сертифікат про бустерне щеплення наприкінці січня. Також в сертифікаті відображатиметься назва останнього щеплення. Наприклад, якщо ви зробили перші дві вакцини CoronaVac, а бустер Pfizer — відображатиметься Pfizer. Це може стати в нагоді під час подорожней, це немає обмежень для цієї вакцини.

Наскільки ефективна бустерна доза

Як пояснював Суспільному головний санітарний лікар Ігор Кузін, бустерна доза допомагає "поновити як захисний титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист".

"Ефективність вакцинального комплексу підвищується із використанням бустерної дози. Якщо ми подивимося на ефективність проти "Омікрону" звичайного вакцинного комплексу, то за останніми науковими дослідженнями приблизно на 30% знижується ефективність вакцини проти важкого перебігу хвороби, від ризику захворіти або від ризику померти", — сказав він.

Тобто бустерна доза потрібна, щоб відновити захист проти коронавірусу до первинного, як після перших двох щеплень.

Кузін запевнив, вакцин вистачить і для тих, хто хоче отримати перші дози і для бустерних. У цьому році в Україну привезуть понад 40 мільйонів доз препаратів, це Pfizer і Coronavac.

Що говорить ВООЗ про бустерну дозу

Протягом 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не давала чіткої відповіді, чи потрібно робити бустерну дозу усім. Найчастіше експерти рекомендували її похилим людям, або тим у кого ослаблений імунітет. А в листопаді 2021 року організація взагалі засудила широке застосування бустерних доз та щеплення дітей від коронавірусу, оскільки досі не всі країни мають рівний доступ до вакцин.

"Немає сенсу вводити бустерні дози здоровим дорослим людям або вакцинувати дітей, коли працівники охорони здоров’я, люди похилого віку та інші групи все ще чекають своєї першої дози", — пояснив тоді гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

Проте вже наприкінці 2021 року голова Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя Ханс Клюге закликав уряди країн приготувалися до "значного спалаху" інфікування новим штамом коронавірусу "Омікрон" та все ж розпочати бустерну вакцинацію всього населення.

Які країни запровадили бустерну дозу

Третю дозу проти СOVID-19 почали практикувати різні країни ще торік. Наприклад, у США її роблять усім повнолітнім, а напередодні дозволили підліткам від 12 років. В Ізраїлі почали її вводити ще влітку, а тепер вони перші у світі, хто хоче робити вже четверте щеплення. А Туреччина дозволила використовувати п'яту дозу.

Агентство безпеки охорони здоровʼя Великої Британії заявило, що бустерна доза підвищує ефективність вакцини від штаму "Омікрон" до 75%. В країні через стрімке поширення "Омікрону" в грудні почали масово вакцинувати третьою дозою доросле населення віком від 18 років.

Варіант "Омікрон" виявили у листопаді 2021-го на півдні Африки. Фахівці вважають, що він поширюється набагато швидше, ніж інші варіанти вірусу, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій. Цей варіант вже зафіксований в Україні.

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