У ВООЗ назвали причину появи нових штамів коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що низький рівень вакцинації у світі спровокував появу нових штамів COVID-19.
Про це повідомляється на сайті ВООЗ.
"Несправедливе поширення вакцин вбиває людей та робочі місця, воно підважує глобальне економічне відновлення. "Альфа", "Бета", "Дельта", "Гамма" та "Омікрон" частково це демонструють тому що низькими рівнями вакцинації ми створили ідеальні умови для появи нових варіантів вірусу", – заявив на брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.
Він також наголосив, що усі варіанти коронавірусу призводять до госпіталізації та летальних наслідків, тож штам "Омікрон" не слід вважати "легкою" формою захворювання.
"Хоча "Омікрон" видається менш агресивним у порівнянні з "Дельтою", особливо для вакцинованих осіб, це не означає, що його слід вважати легкою формою", – заявив Гебреєсус.
Він також додав, що швидкість поширення варіанту "Омікрон" створює надмірне навантаження на медичні системи багатьох країн, а отже призводить до підвищення летальних випадків через неможливість отримання вчасної медичної допомоги. За словами очільника ВООЗ, хоча вакцини першого покоління є менш ефективними проти "Омікрону", людям все одно слід вакцинуватися, аби запобігти летальним випадкам.
Що відомо
- Всесвітня організація охорони здоров’я планує вакцинувати проти COVID-19 70% людей у світі до початку липня 2022 року.
- Про новий штам коронавірусу, який вперше виявили на півдні Африки, британські вчені повідомили 24 листопада. Він характеризується великою кількістю мутацій у шиповидному білку, що може ускладнити його нейтралізацію антитілами, сприяти швидкому поширенню та стійкості до наявних вакцин.
- Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях. Водночас міністр охорони здоров’я ПАР Джо Фаала заявив, що інфікованих штамом "Омікрон" в 11 разів рідше кладуть у лікарні, ніж інфікованих "Дельтою".
- За попередніми даними, більшість вакцин не забезпечують дієвий захист від інфікування "Омікроном", але запобігають тяжкому перебігу хвороби й госпіталізаціям. Крім того, підвищує дієвість щеплень третя (бустерна) доза.
- Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою", підрахувало Управління з питань охорони здоров'я Великої Британії.
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