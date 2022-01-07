У ВООЗ назвали причину появи нових штамів коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що низький рівень вакцинації у світі спровокував появу нових штамів COVID-19.

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

"Несправедливе поширення вакцин вбиває людей та робочі місця, воно підважує глобальне економічне відновлення. "Альфа", "Бета", "Дельта", "Гамма" та "Омікрон" частково це демонструють тому що низькими рівнями вакцинації ми створили ідеальні умови для появи нових варіантів вірусу", – заявив на брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Він також наголосив, що усі варіанти коронавірусу призводять до госпіталізації та летальних наслідків, тож штам "Омікрон" не слід вважати "легкою" формою захворювання.

"Хоча "Омікрон" видається менш агресивним у порівнянні з "Дельтою", особливо для вакцинованих осіб, це не означає, що його слід вважати легкою формою", – заявив Гебреєсус.

Він також додав, що швидкість поширення варіанту "Омікрон" створює надмірне навантаження на медичні системи багатьох країн, а отже призводить до підвищення летальних випадків через неможливість отримання вчасної медичної допомоги. За словами очільника ВООЗ, хоча вакцини першого покоління є менш ефективними проти "Омікрону", людям все одно слід вакцинуватися, аби запобігти летальним випадкам.

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