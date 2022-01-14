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В Україні виявили понад 10 тисяч випадків коронавірусу за добу
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В Україні виявили понад 10 тисяч випадків коронавірусу за добу

Олена Богданьок
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В Україні виявили понад 10 тисяч випадків коронавірусу за добу Unsplash

За добу 13 січня в Україні виявили 10 476 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 663, медпрацівників – 241). Летальних випадків – 140. Впродовж доби 92 835 людей були вакциновані проти COVID-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу – 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну дозу – 14 485 людей. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 656 людей;
  • летальних випадків – 140;
  • одужало – 7 285 хворих.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – понад 3,7 млн людей;
  • одужало – понад 3,5 млн хворих;
  • летальних випадків – 98 068;
  • проведено ПЛР-тестувань – понад 17 млн.

За даними медиків, від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу в Україні щепилися майже 15 млн людей. Із них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людини. Загалом проведено понад 29 млн щеплень.

Епідситуація у країнах-сусідах

За даними Worldometers, станом на ранок 14 січня:

  • у Польщі виявили понад 4,2 млн випадків COVID-19 (15 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 101 тисяча людей, одужали — понад 3,7 млн хворих;
  • у Росії виявили понад 10,7 млн випадків COVID-19 (6 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 319 тисяч людей, видужали — понад 9,7 млн хворих;
  • у Румунії виявили понад 1,8 млн випадків COVID-19 (29 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 59 тисяч людей, видужали — понад 1,7 млн хворих;
  • у Білорусі виявили понад 711 тисяч випадків COVID-19 (57 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 5,7 тисяч людей, видужали — понад 704 тисячі хворих.
  • в Угорщині виявили 1,3 млн випадків COVID-19 (41 місце у світі), померли через наслідки хвороби понад 40 тисяч людей, видужали — понад 1,1 млн хворих.

Що відомо

  • За добу 12 січня в Україні виявили 10 046 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 590, медпрацівників – 255). Летальних випадків – 191.
  • Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
  • Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
  • 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
  • Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
  • Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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