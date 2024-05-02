Реконструктивні хірурги зі США та Канади у межах місії Face the Future Ukraine втретє приїхали в Україну і допомогли 32 постраждалим від війни українцям з травмами обличчя та шиї.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) у Facebook.

У відомстві зазначили, що загалом фахівці здійснили 88 хірургічних втручань, адже більшість пацієнтів мали комбіновані поранення.

Операції проводили 15 спеціалістів: реконструктивні та пластичні хірурги, окулопласт, анестезіолог та медичні сестри.

"Щороку ми проводимо місії у різних точках світу, але саме в Україні зустрічаємося з найтяжчими випадками. Жоден хірург не стикався з подібними пораненнями, якщо він не був у зоні бойових дій. Ми збираємося повертатися в Україну знову, щоб допомогти відновити обличчя якомога більшій кількості військових. Всі вони безумовно герої, які стоять за свободу свого народу", — заявив засновник Face the Future Foundation Пітер Адамсон.

У МОЗ додали, що одним із 32 пацієнтів міжнародної місії став 29-річний військовослужбовець ЗСУ Олексій.

"Донька не впізнала мене після поранення. Я мрію, щоб лікарі повернули мені моє обличчя", — ділиться військовий перед операцією.

Чоловік отримав тяжке поранення на Донецькому напрямку. Під час штурму російських позицій він потрапив під мінометний обстріл — у декількох метрах розірвалась міна. Побратим чоловіка загинув, а Олексію сильно уразило обличчя та руку. Перші пʼять днів він пробув у комі, далі — декілька місяців не міг говорити та їсти. Ніс, підборіддя та губа були повністю розірвані, уламки знищили частину кісток, але лікарі змогли "зібрати" обличчя військового.

Олексію провели 4-годинну операцію, під час якої взяли хрящ з ребра та використали його для реконструкції спинки носа. Також лікарі провели пересадку шкіри з лоба на ніс та прибрали шрам, який перетинав обличчя чоловіка. За словами хірургів, остаточний результат їхньої роботи буде помітний через пів року.

29 квітня МОЗ затвердило перші шість клінічних протоколів серії стандартів медичної допомоги за напрямом "Бойова травма".