Північне сяйво над Україною, Великдень, обстріли Харкова. Тиждень війни у фото

Сі Цзіньпін підтримує глобальне перемир'я під час Олімпійських ігор у Парижі цього літа. Шольц підтримав план ЄС пустити заморожені російські активи на закупівлю зброї для України. У ЄС погодили використання прибутків від заморожених активів РФ на користь України.

Уряд на місяць продовжив дію відстрочок від мобілізації. Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених та звільнила з посади віцепрем'єра Кубракова.

Коломойському оголошено підозру у замовному вбивстві. 8 матеріалів Суспільного потрапили до шортлиста та у номінації XV конкурсу "Честь професії".

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Віряни православної церкви України після ранкової Великодньої служби чекають освячення пасок на подвірʼї П'ятницької церкви у Чернігові, 5 травня 2024 року. Суспільне Чернігів/Лілія Пашко

Богослужіння на Великдень у Михайлівському золотоверхому соборі у Києві, 5 травня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

У небі над Харковом 10 травня спостерігали північне сяйво. Це природне явище є результатом викиду корональної маси, що стався на Сонці, пояснюють астрономи. Частинки сонячного вітру взаємодіють з магнітним полем землі та верхніми шарами атмосфери. Суспільне Харків/Вʼячеслав Мавричев

Пані Наталія плаче на вулиці біля зруйнованих будинків у Шевченківському районі Харкова, 5 травня 2024 року. У Великдень російські військові вдарили по місту керованими авіабомбами. Поранені 15 людей. Пошкоджені понад 20 багатоквартирних та приватних будинків. Суспільне Харків/Вʼячеслав Мавричев

Втомлені рятувальники на місці обстрілу в Індустріальному районі Харкова. Росіяни вдарили по підприємству на околиці Харкова вранці 4 травня 2024 року. Шестеро працівників поранені — четверо жінок та двоє чоловіків. Внаслідок удару зайнялася пожежа. Стовп диму було видно за десяток кілометрів. Вогонь з підприємства перекинувся на сусіднє подвірʼя. Суспільне Харків/Євген Гертнер

Місцеві жителі спостерігають, як рятувальники та комунальники розбирають завали на місці нічного російського удару на півночі міста, 10 травня 2024 року. Після обстрілу мікрорайону Велика Данилівка тут зайнялися пожежі. Поцілили по приватному сектору: горіли два будинки, пошкоджень зазнали ще 12. Двох людей швидка забрала з гострою реакцію на стрес. Суспільне Харків/Євген Гертнер

Медики міряють тиск та заспокоюють жінку, яка щойно приїхала у пункт розподілу у Харкові, де зустрічають людей, які евакуювалися з прикордонної Вовчанської громади через посилення обстрілів, 10 травня 2024 року. Зранку росіяни спробували прорвати українську лінію оборони поблизу Вовчанська. Бої там тривають. З прикордоння проводять масову евакуацію. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

Медики та поліція надають першу допомогу важкопораненій дитині у Харкові, 8 травня 2024 року. Російська армія вдарила по спортмайданчику на Салтівці, де в ту мить грали у футбол троє хлопців від 13 до 15 років. Вони зазнали поранень ніг. "Швидка" доставила поранених у важкому стані, але лікарям все ж вдалось зберегли ноги двом хлопцям без ампутацій. Суспільне Харків/Олександр Ставицький