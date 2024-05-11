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Північне сяйво над Україною, Великдень, обстріли Харкова. Тиждень війни у фото
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Північне сяйво над Україною, Великдень, обстріли Харкова. Тиждень війни у фото

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північне сяйво у небі над Дніпром
Північне сяйво у небі над Дніпром вночі 11 травня 2024 року. Це найпотужніший спалах на Сонці за останні 15-20 років, розповідають астрономи. На Дніпропетровщині сяйво спостерігали також у декількох районах області. Небо у кольорах червоно-фіолетового спектра добре було видно в населених пунктах, де вимкнули вуличні ліхтарі у комендантську годину. Суспільне Дніпро/Артем Цегельник

Росіяни проводять наступальні дії на Харківщині та прагнуть створити там 10-кілометрову буферну зону, Сили оборони відбивають атаки. Зеленський змінив командувача ССО ЗСУ та призначив Залужного послом України у Великій Британії. У РФ пройшла "інавгурація" Путіна. США не визнали вибори в Росії чесними, але визнали Путіна президентом РФ. ЗСУ готують 10 нових бригад: частину розгорнуть для захисту Києва.

Сі Цзіньпін підтримує глобальне перемир'я під час Олімпійських ігор у Парижі цього літа. Шольц підтримав план ЄС пустити заморожені російські активи на закупівлю зброї для України. У ЄС погодили використання прибутків від заморожених активів РФ на користь України.

Уряд на місяць продовжив дію відстрочок від мобілізації. Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених та звільнила з посади віцепрем'єра Кубракова.

Коломойському оголошено підозру у замовному вбивстві. 8 матеріалів Суспільного потрапили до шортлиста та у номінації XV конкурсу "Честь професії".

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

віряни ПЦУ на Великдень в П'ятницькій церкві у Чернігові 2024 рік
Віряни православної церкви України після ранкової Великодньої служби чекають освячення пасок на подвірʼї П'ятницької церкви у Чернігові, 5 травня 2024 року. Суспільне Чернігів/Лілія Пашко

Богослужіння на Великдень у Михайлівському золотоверхому соборі у Києві 2024 року
Богослужіння на Великдень у Михайлівському золотоверхому соборі у Києві, 5 травня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

у небі над Харковом 10 травня 2024 спостерігали північне сяйво
У небі над Харковом 10 травня спостерігали північне сяйво. Це природне явище є результатом викиду корональної маси, що стався на Сонці, пояснюють астрономи. Частинки сонячного вітру взаємодіють з магнітним полем землі та верхніми шарами атмосфери. Суспільне Харків/Вʼячеслав Мавричев

жінка плаче на вулиці біля зруйнованих обстрілом будинків у Шевченківському районі Харкова
Пані Наталія плаче на вулиці біля зруйнованих будинків у Шевченківському районі Харкова, 5 травня 2024 року. У Великдень російські військові вдарили по місту керованими авіабомбами. Поранені 15 людей. Пошкоджені понад 20 багатоквартирних та приватних будинків. Суспільне Харків/Вʼячеслав Мавричев

рятувальники на місці обстрілу в Індустріальному районі Харкова
Втомлені рятувальники на місці обстрілу в Індустріальному районі Харкова. Росіяни вдарили по підприємству на околиці Харкова вранці 4 травня 2024 року. Шестеро працівників поранені — четверо жінок та двоє чоловіків. Внаслідок удару зайнялася пожежа. Стовп диму було видно за десяток кілометрів. Вогонь з підприємства перекинувся на сусіднє подвірʼя. Суспільне Харків/Євген Гертнер

наслідки обстрілу мікрорайону Велика Данилівка у Харкові
Місцеві жителі спостерігають, як рятувальники та комунальники розбирають завали на місці нічного російського удару на півночі міста, 10 травня 2024 року. Після обстрілу мікрорайону Велика Данилівка тут зайнялися пожежі. Поцілили по приватному сектору: горіли два будинки, пошкоджень зазнали ще 12. Двох людей швидка забрала з гострою реакцію на стрес. Суспільне Харків/Євген Гертнер

евакуація цивільних з Вовчанської громади у Харків
Медики міряють тиск та заспокоюють жінку, яка щойно приїхала у пункт розподілу у Харкові, де зустрічають людей, які евакуювалися з прикордонної Вовчанської громади через посилення обстрілів, 10 травня 2024 року. Зранку росіяни спробували прорвати українську лінію оборони поблизу Вовчанська. Бої там тривають. З прикордоння проводять масову евакуацію. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

мдики та поліція надають першу допомогу важкопораненій дитині у Харкові
Медики та поліція надають першу допомогу важкопораненій дитині у Харкові, 8 травня 2024 року. Російська армія вдарила по спортмайданчику на Салтівці, де в ту мить грали у футбол троє хлопців від 13 до 15 років. Вони зазнали поранень ніг. "Швидка" доставила поранених у важкому стані, але лікарям все ж вдалось зберегли ноги двом хлопцям без ампутацій. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

рятувальник харківського загону ДСНС гасить пожежу після обстрілу дронами Харкова
Рятувальник харківського загону ДСНС гасить пожежу, яка виникла через черговий обстріл міста, 4 травня 2024 року. Російська армія вночі атакувала місто безпілотниками-камікадзе. Напад спричинив пожежу на станції технічного обслуговування. Поранення отримали троє людей, у тому числі 13-річна дівчина та літня жінка. Суспільне Харків/Вʼячеслав Мавричев

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