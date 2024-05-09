Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України і призначив на цю посаду Олександра Трепака.

Про це йдеться в указах №313/2024 і №314/2024.

"Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", — йдеться у документі.

Іншим указом президент призначив Олександра Трепака командувачем ССО.

"Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", — йдеться в указі.

3 листопада президент Володимир Зеленський указом №727/2023 звільнив Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Хоренко служив на чолі ССО з 25 липня 2022 року після Григорія Галагана.

У відеозверненні глава держави поінформував, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки МО.

Того ж дня Зеленський призначив Лупанчука новим очільником ССО і сказав, що той може додати підрозділу більшої потужності.

15 листопада міністр оборони Рустем Умєров представив Лупанчука особовому складу командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

Сили спецоперацій є окремим підрозділом у складі ЗСУ. До нього входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

ССО комплектуються спеціально навченими фахівцями, які проходять навчання у сферах розвідки. Вони виконують складні, небезпечні, а інколи й політично чутливі операції.