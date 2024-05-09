НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський змінив командувача ССО ЗСУ
ЗеленськийЗСУВторгнення Росії в УкраїнуПолітика

Зеленський змінив командувача ССО ЗСУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України і призначив на цю посаду Олександра Трепака.

Про це йдеться в указах №313/2024 і №314/2024.

"Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", — йдеться у документі.

Іншим указом президент призначив Олександра Трепака командувачем ССО.

"Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", — йдеться в указі.

3 листопада президент Володимир Зеленський указом №727/2023 звільнив Хоренка з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Хоренко служив на чолі ССО з 25 липня 2022 року після Григорія Галагана.

У відеозверненні глава держави поінформував, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки МО.

Того ж дня Зеленський призначив Лупанчука новим очільником ССО і сказав, що той може додати підрозділу більшої потужності.

15 листопада міністр оборони Рустем Умєров представив Лупанчука особовому складу командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

Сили спецоперацій є окремим підрозділом у складі ЗСУ. До нього входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

ССО комплектуються спеціально навченими фахівцями, які проходять навчання у сферах розвідки. Вони виконують складні, небезпечні, а інколи й політично чутливі операції.

Топ дня
Рекорд дальності у 1500 км: дрон СБУ ударив по НПЗ у Башкирії, "Газпром нефтехим Салават"
Рекорд дальності у 1500 км: дрон СБУ ударив по НПЗ у Башкирії — джерела
Лінія електропередач
В енергосистемі значний дефіцит. "Укренерго" попереджає про графіки відключень для бізнесу
Залужний
Зеленський призначив Залужного послом України у Великій Британії
Валерій Залужний
Зеленський звільнив Залужного з військової служби
Amnesty International Вероніка Вельч
Нова голова українського Amnesty International — про повернення організації, ветеранів в команді й права під час війни

Вибір редакції
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Дізнайтесь більше
Зеленський
Президент призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ
Глава держави Зеленський
Зеленський підписав укази про призначення 116 суддів
Володимир Зеленський
Зеленський заслухав доповіді міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ
Володимир Зеленський
Лідери Німеччини, Данії та Нідерландів підтвердили участь у Глобальному саміті миру — ОПУ
На початок