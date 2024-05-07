Кабінет міністрів автоматично продовжив на один місяць строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Йдеться про відстрочки, які не закінчилися на день прийняття цього рішення, уточнив Мельничук.

“Установлено, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки згідно із постановою КМУ від 27.01.2023 N 76 “Деякі питання реалізації положень Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації на воєнний час”, які не закінчилися на день прийняття цього рішення, продовжуються автоматично на один місяць”, — йдеться у повідомленні.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

16 квітня закон підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук, а згодом документ підписав і президент Володимир Зеленський.

Воєнний стан і мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Того ж дня представник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі Суспільному підтвердив, що у зв'язку з агресією РФ та запровадженням воєнного стану на території України починає діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

Воєнний стан за час повномасштабного вторгнення продовжували 7 разів: