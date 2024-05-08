Коломойському оголошено підозру у замовному вбивстві — Офіс генпрокурора

Українському олігарху Ігорю Коломойському, який наразі перебуває у СІЗО, сьогодні, 8 травня, повідомлено про ще одну підозру. Йдеться про організацію замовного вбивства.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

"Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами. Вони здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, завдавши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх фігурантів, причетних до скоєння злочину.

Як повідомили у Національній поліції, у серпні 2003 року у середмісті Феодосії (Крим) четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката.

"Життя потерпілого вдалось врятувати лікарям. Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Тепер же поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника", — йдеться у повідомленні.

У поліції також додали, що мотивом для замовлення вбивства могла стати помста юристові за відмову співпрацювати в незаконній оборудці.

Олігарх Ігор Коломойський

2 вересня 2023 року Коломойський отримав підозру в шахрайстві за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.

"Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних фінустанов", — вказали в СБУ.

Згодом йому обрали запобіжний захід в справі про шахрайство у вигляді тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень.

7 вересня Коломойський отримав підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень "ПриватБанку". НАБУ та САП вжили заходи щодо арешту його активів.

Правоохоронці 15 вересня оголосили бізнесмену нову підозру за трьома статтями у справі про заволодіння 5,8 мільярда гривень.

Наступного дня Шевченківський районний суд переобрав запобіжний захід Коломойському, змінивши розмір застави на 3 мільярди 891 мільйон гривень.

21 грудня 2023 року бізнесмену зменшили розмір застави з 3 мільярдів 891 мільйона гривень до 2 мільярдів 650 мільйонів гривень.

22 січня 2024-го Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 2 березня із заставою у розмірі 2,65 мільярда гривень.

28 лютого Шевченківський райсуд Києва до 25 квітня продовжив тримання Ігоря Коломойського під вартою та зменшив розмір застави — до 2,4 млрд гривень.