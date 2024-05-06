НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Ми не визнаємо вибори в РФ чесними, але Путін — президент" — Держдеп США
ПутінВИБОРИСШАСвітПолітика

"Ми не визнаємо вибори в РФ чесними, але Путін — президент" — Держдеп США

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Президент Росії Володимир Путін
Президент Росії Володимир Путін. AP/Олександр Земляніченко

Сполучені Штати Америки визнають Володимира Путіна президентом Росії, але на інавгурації представників США не буде.

Про це на брифінгу заявив представник Держдепу США Метью Міллер.

"Ми однозначно не визнаємо вибори президента в Росії вільними та чесними. Однак Путін – президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі. Але, ні нашого представника не буде на його інавгурації", — сказав він.

Раніше Reuters з посиланням на джерела повідомило, що представник Франції буде на "інавгурації" в Росії Володимира Путіна.

Кого не буде на "інавгурації" Путіна 7 травня

Як повідомила німецька громадська телекомпанія ZDF, речниця Федерального міністерства закордонних справ у Берліні заявила 6 травня, що Німеччина не братиме участі в інавгурації Путіна.

Відомо також, що дипломатичні представники Чехії та Естонії не прийдуть на інавгурацію президента РФ Володимира Путіна.

Про те, що їхні представники не прийдуть на церемонію, заявляли й глави МЗС Латвії Байба Браже та Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Не приїде й прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Увечері 6 травня речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу повідомив, що жоден представник США не відвідає "інавгурацію" Володимира Путіна.

Що відомо про "вибори" президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

Згідно з офіційними підсумками голосування, Володимир Путін переміг на президентських виборах в Росії, набравши 87,28% голосів.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"Вибори" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів, 15-17 березня.

У Міністерстві закордонних справ України закликали не визнавати Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.

Топ дня
війна, ЗСУ
Низка країн відмовилися їхати на інавгурацію Путіна, іспанські ракети Patriot прибули до України. 804 день війни. Онлайн
війна, ЗСУ
На фронті відбулося 87 бойових зіткнень — Генштаб
Путін
МЗС України закликало світ не визнавати президентство Путіна
У Криму спецпризначенці ГУР знищили російський катер &quot;Мангуст&quot;
У Криму спецпризначенці ГУР знищили російський катер "Мангуст"
У Криму спецпризначенці ГУР уразили морськими дронами швидкісний катер окупантів
У Криму спецпризначенці ГУР уразили морськими дронами швидкісний катер окупантів

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Інавгурація Путіна, Франція прийде
На так званій інавгурації Путіна буде посол Франції — Reuters
Володимир Путін
Росія планує військові навчання із застосування тактичної ядерної зброї
Чехія та Естонія не будуть на інавгурації Путіна 7 травня
Представників Чехії та Естонії не буде на інавгурації Путіна. Прага відкликала посла в РФ
Путін, Шойгу
Путін, можливо, прагне зменшити владу Шойгу та покарати його за невдачі на фронті — ISW
На початок