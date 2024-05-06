"Ми не визнаємо вибори в РФ чесними, але Путін — президент" — Держдеп США

Сполучені Штати Америки визнають Володимира Путіна президентом Росії, але на інавгурації представників США не буде.

Про це на брифінгу заявив представник Держдепу США Метью Міллер.

"Ми однозначно не визнаємо вибори президента в Росії вільними та чесними. Однак Путін – президент Росії і продовжуватиме діяти в цій ролі. Але, ні нашого представника не буде на його інавгурації", — сказав він.

Раніше Reuters з посиланням на джерела повідомило, що представник Франції буде на "інавгурації" в Росії Володимира Путіна.

Кого не буде на "інавгурації" Путіна 7 травня

Як повідомила німецька громадська телекомпанія ZDF, речниця Федерального міністерства закордонних справ у Берліні заявила 6 травня, що Німеччина не братиме участі в інавгурації Путіна.

Відомо також, що дипломатичні представники Чехії та Естонії не прийдуть на інавгурацію президента РФ Володимира Путіна.

Про те, що їхні представники не прийдуть на церемонію, заявляли й глави МЗС Латвії Байба Браже та Литви Ґабріелюс Ландсберґіс. Не приїде й прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Увечері 6 травня речник Держдепу США Метью Міллер на брифінгу повідомив, що жоден представник США не відвідає "інавгурацію" Володимира Путіна.

Що відомо про "вибори" президента Росії

За офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

Згідно з офіційними підсумками голосування, Володимир Путін переміг на президентських виборах в Росії, набравши 87,28% голосів.

За словами співголови російського руху "Голос" (визнаний у РФ іноагентом) Станіслава Андрійчука, наразі аналіз явки на вибори президента РФ "вказує на фальсифікації".

Загалом на карту виборів "Голосу" надійшло 1 648 повідомлень про порушення.

"Вибори" в Росії, а також на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів, 15-17 березня.

У Міністерстві закордонних справ України закликали не визнавати Володимира Путіна демократично обраним і легітимним президентом Росії.