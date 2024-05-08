Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених

Верховна рада ухвалила законопроєкт №11079-1 про мобілізацію деяких категорій засуджених.

Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, документ підтримали 279 парламентарів.

"Ризики по антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет, частково прибрали. Зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топкорупціонерів (з винятками), а також винним у тяжких злочинах (на кшталт вбивства, зґвалтування)", — написав він у Телеграм.

Ув'язнені, які висловлять бажання бути мобілізованими, зможуть піти служити після рішення суду та проходження ВЛК. Але до завершення їхнього терміну покарання має бути не більше трьох років.

Не можуть бути мобілізовані ув'язнені за злочини:

проти основ національної безпеки України

умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням

сексуальне насильство (статті 152-156/1)

засуджені за тероризм, за частиною четвертою статті 286/1 Кримінального кодексу України (ДТП в стані сп'яніння і з загиблими), якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку

ті, хто посягав на життя правоохоронців

ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення

ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину (міністри, депутати, їх заступники та помічники тощо).

У Центрі протидії корупції заявили, що деякі корупціонери все ж зможуть уникнути в'язниці в обмін на мобілізацію: у переліку тих, хто не зможе скористатись цим законом, немає посадовців Офісу президента, керівників держпідприємств, слідчих, прокурорів і суддів.

"Таким чином, частина роботи антикорупційних органів за попередні роки може піти коту під хвіст. Адже вже відбувають покарання чимало засуджених за корупцію суддів, прокурорів та інших посадовців, які тепер зможуть скористатись цим механізмом і вийти з тюрми", — зазначили в ЦПК.

10 квітня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених.

Законопроєкт №11079 про звільнення засуджених для служби за контрактом у Збройних силах України зареєстрували у Верховній Раді 13 березня.

Наприкінці лютого заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька пояснювала, що уряд у першу чергу розглядає можливість залучення до ЗСУ тих засуджених, які вже відбули покарання. За її словами також розглядався варіант, щоб ув'язнені або люди з судимістю виконували допоміжні функції у війську, і це б було "доречніше, ніж просто перебувати у в'язниці".

Раніше голова Міністерства юстиції України Денис Малюська запропонував мобілізувати засуджених без їх згоди, заявивши, що захищати країну — це обовʼязок кожного.

За даними пенітенціарної статистики Ради Європи, станом на січень 2020 року, кількість ув'язнених в Україні складала 52 609 людей.