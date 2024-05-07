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Le Monde: Сі підтримує глобальне олімпійське перемир'я після пропозиції Макрона
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Le Monde: Сі підтримує глобальне олімпійське перемир'я після пропозиції Макрона

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Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін махає рукою. Фото: AP /Ng Han Guan

Очільник Китаю Сі Цзіньпін 6 травня підтримав ідею глобального перемир'я під час Олімпійських ігор у Парижі цього літа.

Про це пише Le Monde.

Сі прибув до Франції днем раніше в рамках свого європейського турне, що стало його першим візитом до ЄС за п'ять років.

Візит китайського лідера відбувається в напружений час, оскільки Пекін і європейські країни дедалі більше розходяться з приводу підтримки Китаєм Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон висловив надію на підтримку Китаєм олімпійського перемир'я — давньої традиції, що дозволяє безпечно проїжджати спортсменам на Олімпіаду.

Макрон привітав готовність свого китайського колеги «звернутися до всіх зацікавлених сторін з проханням встановити олімпійське перемир'я під час наших майбутніх Ігор», повідомляє Le Monde.

"Разом ми віримо, що ця ініціатива може стати можливістю працювати над довгостроковим рішенням у повній відповідності до міжнародного права", — сказав президент Франції.

Макрон також подякував Сі за обіцянку Пекіна "утриматися від продажу будь-якої зброї Москві", повідомляє ЗМІ.

Під час війни Китай підтримував тісні зв'язки з Москвою, зміцнюючи економічну співпрацю та перешкоджаючи спробам Заходу ізолювати Росію.

У квітні США попередили своїх союзників про те, що Китай посилює підтримку Росії за допомогою даних геопросторової розвідки, ракетного палива та мікроелектроніки.

Після зустрічі з Макроном і Сі 6 травня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що «потрібно більше зусиль, щоб скоротити постачання до Росії товарів подвійного призначення, які потрапляють на поле бою».

"Ми розраховуємо на те, що Китай використає весь свій вплив на Росію, щоб припинити загарбницьку війну Росії проти України", — сказала вона.

Пекін підтримує скликання мирної конференції з рівноправною участю всіх сторін і чесним обговоренням усіх мирних планів, заявив Сі.

Український мирний саміт пройде 15-16 червня у Швейцарії, на переговори буде запрошено 160 національних делегацій.

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