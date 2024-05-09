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Рада звільнила з посади віце-прем'єра Кубракова
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Рада звільнила з посади віце-прем'єра Кубракова

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Олександр Кубраков
Віцепрем’єр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Фото: Bloomberg / Getty Images

Верховна Рада проголосувала за звільнення з посади Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, постанову підтримали 272 депутати.

"Самого віце-премʼєра не було в залі. Премʼєр - міністра теж. Хто замість теж незрозуміло", — додав він.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. У парламенті планують розділити питання інфраструктури та регіональної політики, якими зараз займається Кубраков, на два міністерства. Про звільнення Кубракова з Кабміну не йдеться, його можуть понизити у посаді.

Вранці 9 травня комітет ВРУ з питань транспорту підтримав про звільнення Олександра Кубракова з посади. Сам Кубраков заявив про готовність до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи міністерства за всіма напрямками.

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