Близько 90% доходів, отриманих від заморожених російських активів, мають бути витрачені на закупівлю зброї для України.

Про це заявив у понеділок, 6 травня, канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Reuters.

Зазначається, що у такий спосіб німецький канцлер підтримав попередню пропозицію ЄС використовувати виплати відсотків за російськими активами для підтримки захисту України.

"Важливо, щоб ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, але й для закупівель у всьому світі", — сказав Шольц журналістам після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі.

У березні верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував забрати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, і перерахувати їх до фонду ЄС, який фінансує зброю для України.

Близько 70% усіх російських активів, заморожених на Заході, зберігаються в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії, який має цінні папери та готівку російського центрального банку на суму еквівалентну 190 мільярдам євро (204,67 мільярда доларів).

Німеччина і три країни Балтії наполягають на швидкому розширенні виробництва зброї в Європі, сказав Шольц, додавши, що виробництво боєприпасів і систем ППО вже збільшено.

Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Сімоните заявила, що оборонна промисловість Європи бореться з проблемами фінансування та невизначеністю щодо довгострокових виробничих потужностей, але вона оптимістично дивиться на запланований новий завод Rheinmetall у Литві.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.