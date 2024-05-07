Сьогодні, 7 травня, оголошено шортлист фіналістів XV конкурсу професійної журналістики "Честь професії 2024" у всіх номінаціях та спецномінаціях. Серед інших робіт, до шортлистів конкурсу потрапило 8 матеріалів Суспільного.

Про це йдеться на Facebook-сторінці конкурсу "Честь професії".

Зазначається, що цьогоріч на конкурс учасники подали 1240 матеріалів, з яких відбіркова комісія та журі обрали список переможців.

Фіналістом Суспільного за спецприз "Найкраще інтерв’ю в локальному медіа" став матеріал "Нові обличчя війни" редакції Суспільне Новини, авторка Оксана Сенів (співавтори: Олена Дуняк, Владислав Кравець, Олександр Брамський).

Фіналістом за спецприз "Найкращий репортаж у локальному медіа" став матеріал редакції Суспільне Дніпро "Одна родина на все село: як живуть у зруйнованій РФ Білогірці", авторка Яна Стойкова (співавтор: Юрій Тинний).

До шортлиста "Найкраще новинне висвітлення резонансної події" потрапив матеріал редакції Суспільне Чернігів "Я аж крикнула: "Саша!": мати Олександра Мацієвського впізнала свого сина на відео росіян з його розстрілом", авторкою якого є Дар'я Янушкевич (співавтор: Роман Репа).

Шортліст "Найкраща аналітика" — матеріал редакції Суспільне Новини "Що буде з Сектором Гази та чи зникне ХАМАС після операції Ізраїлю – пояснення Суспільне", авторка Олена Куренкова (співавтори: Владислав Кравець, Олена Дуняк).

До шортлиста "Найкраще розслідування" увійшов матеріал редакції Суспільне Новини "Буча: розстріл на Києво-Мироцькій" авторства Анни Калаур (співавтори: Інна Білецька, Алла Садовник, Олександр Стратонов, Світлана Коваль, Владислав Васильченко).

Спеціальна номінація "Найкращий матеріал на тему прав жінок, дотримання ґендерної рівності" від Жінки в медіа — "Ілюзія рівності". Історії боротьби за рівноправ’я, документальний проєкт", авторки: Олена Кривенко та Анастасія Гудима, Суспільне.

До спеціальної номінації від проєкту Психічне здоров'я для України — "Професійне висвітлення теми психічного здоров’я в медіа" потрапив матеріал редакції Суспільне Новини "Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових", авторка Анастасія Іванців (співавтор: Олександр Магула).

"Як військова служба змінює музикантів", авторка Юлія Ткачук, Суспільне Культура.

Також вказується, що переможець (-ниця) у спеціальній номінації від Наглядової ради конкурсу "За відданість професії за найтяжчих умов" буде оголошений (-а) на Церемонії нагородження, яка відбудеться 30 травня.

Загальнонаціональний конкурс професійної журналістики "Честь Професії 2024" став можливим завдяки фінансовій підтримці Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida) та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що була надана через проєкт "Медійна програма в Україні", який виконується міжнародною організацією Internews.

Минулого року у конкурсі "Честь професії" перемогли 5 проєктів Суспільного. Загалом до шортлистів у шістьох основних та чотирьох спеціальних номінаціях потрапили 12 проєктів.

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