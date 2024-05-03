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Обстріл лікарні в Харкові, малюнки війни в Часовому Ярі. Тиждень війни у фото
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Обстріл лікарні в Харкові, малюнки війни в Часовому Ярі. Тиждень війни у фото

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пожежа в академії в Одесі через обстріл
Люди дивляться на палаючу будівлю навчального закладу після російського ракетного удару в Одесі, 29 квітня 2024 року. REUTERS/Sergey Smolentsev

Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. Генсек НАТО приїхав до України, зустрівся з Зеленським та запросив президента України на саміт Альянсу у Вашингтоні. Україна подала до Ради Європи заявку про часткове призупинення деяких пунктів Конвенції з прав людини.

В Україні створюють жіночий підрозділ БПЛА. У Міноборони назвали суми виплат військовим за участь у боях та знищену техніку росіян. Україна має право британською зброєю атакувати Росію — МЗС Британії.

29 квітня під час ракетного удару по Одесі загорілася будівля одного з навчальних закладів. Є загиблі та травмовані. Серед поранених — екснардеп Сергій Ківалов. 27 квітня в німецькому Мурнау-ам-Штаффельзеє росіянин вбив двох українських військових, що проходили реабілітацію у ФРН. Парламент Грузії затвердив закон про "іноагентів" у другому читанні. У Тбілісі протести.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив про недопустимість тиску на Суспільне. Журналістам повернуть доступ до Верховної Ради під час засідань. Cервіс PornHub став платником податків в Україні.

жінка зі своєю дитиною під час евакуації з лікарні у Києві
Жінка зі своєю дитиною в евакуаційній машині швидкої допомоги у Києві, 26 квітня 2024 року. Увечері у двох київських лікарнях провели термінову евакуацію пацієнтів і персоналу через загрозу російського ракетного обстрілу. Одна з лікарень — дитяча. Усіх пацієнтів вирішили перевезти в інші медзаклади столиці. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

віряни ПЦУ у новій церкві в селі Лукашівка поряд зі зрунованою Вознесенською
Віряни ПЦУ у новій церкві в селі Лукашівка, 26 квітня 2024 року. На Чернігівщині поряд зі зруйнованою під час боїв навесні 2022-го Вознесенською церквою побудували новий деревʼяний храм в стилі козацького бароко. Суспільне Чернігів/Лілія Пашко

рятувальник перевіряє палату пацієнтів психіатричної лікарні після обстрілу
Рятувальник ДСНС перевіряє палату пацієнтів психіатричної лікарні, яка постраждала під час російського ракетного обстрілу по Салтівському району Харкова, 27 квітня 2027 року. Суспільне Харків/Вʼячеслав Мавричев

медики оглядають поранену пацієнтку психіатричної лікарні у Харкові
Медики оглядають поранену пацієнтку психіатричної лікарні у Харкові, 27 квітня 2024 року. Вночі російські війська вдарили по Салтівському району Харкова, поціливши по території лікарні. Одна з пацієнток зазнала поранень: уламками скла їй посікло голову. Суспільне Харків/Вʼячеслав Мавричев

малюнок у записнику українського розвідника-пілота 22-ї бригади з позивним "Рой"
Малюнок у записнику українського розвідника-пілота 22-ї бригади Андрія, з позивним "Рой", на позиції неподалік Часового Яру, Донеччина, 1 травня 2024 року. Андрій пішов воювати добровольцем, став кулеметником, а потім пілотом безпілотника. І, "щоб не зійти з глузду на війні", почав цю війну малювати. Getty Images/Genya Savilov

віряни у Михайлівскьому соборі у Вербну неділю
Священник Михайлівського собору поливає водою вірян під час традиційного для християн східного обряду освячення після служби у Вербну неділю за тиждень до Великодня, Київ, 28 квітня 2024 року. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

робітник на пошкодженому обстрілами тепличному господарстві у селищі Слобожанське
Робітник тепличного господарства у селищі Слобожанське Чугуївського району, 1 травня 2024 року. Теплиці овочевої фабрики відновлюють після того, як у березні під час одного з російських обстрілів ракета пошкодила частину господарства. Суспільне Харків/Євген Гертнер

харківська команда чирлідерок "Nice Ladies" під час тренування
Команда чирлідерок "Nice Ladies", учасницям якої за 50 років, під час тренування і підготовки до змагань, Харків, 1 травня 2024 року. У 2018 році ця команда потрапила до Національного реєстру рекордів України як група підтримки найповажнішого віку. Суспільне Харків/Євген Гертнер

чоловік отримав поранення під час обстрілу міста Дергачі
75-річний Анатолій Стрілець отримав поранення голови внаслідок двох російських авіаударів по Дергачах на Харківщині, 2 травня 2024 року. Коли по місту влучили керованою авіабомбою, він відпочивав удома на ліжку. На чоловіка полетіло скло з вибитого вікна. Від значніших поранень, каже він, врятувала штора, яка накрила його перш ніж посипалось скло. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

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