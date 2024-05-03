Обстріл лікарні в Харкові, малюнки війни в Часовому Ярі. Тиждень війни у фото

В Україні створюють жіночий підрозділ БПЛА. У Міноборони назвали суми виплат військовим за участь у боях та знищену техніку росіян. Україна має право британською зброєю атакувати Росію — МЗС Британії.

29 квітня під час ракетного удару по Одесі загорілася будівля одного з навчальних закладів. Є загиблі та травмовані. Серед поранених — екснардеп Сергій Ківалов. 27 квітня в німецькому Мурнау-ам-Штаффельзеє росіянин вбив двох українських військових, що проходили реабілітацію у ФРН. Парламент Грузії затвердив закон про "іноагентів" у другому читанні. У Тбілісі протести.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив про недопустимість тиску на Суспільне. Журналістам повернуть доступ до Верховної Ради під час засідань. Cервіс PornHub став платником податків в Україні.

Жінка зі своєю дитиною в евакуаційній машині швидкої допомоги у Києві, 26 квітня 2024 року. Увечері у двох київських лікарнях провели термінову евакуацію пацієнтів і персоналу через загрозу російського ракетного обстрілу. Одна з лікарень — дитяча. Усіх пацієнтів вирішили перевезти в інші медзаклади столиці. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Віряни ПЦУ у новій церкві в селі Лукашівка, 26 квітня 2024 року. На Чернігівщині поряд зі зруйнованою під час боїв навесні 2022-го Вознесенською церквою побудували новий деревʼяний храм в стилі козацького бароко. Суспільне Чернігів/Лілія Пашко

Рятувальник ДСНС перевіряє палату пацієнтів психіатричної лікарні, яка постраждала під час російського ракетного обстрілу по Салтівському району Харкова, 27 квітня 2027 року. Суспільне Харків/Вʼячеслав Мавричев

Медики оглядають поранену пацієнтку психіатричної лікарні у Харкові, 27 квітня 2024 року. Вночі російські війська вдарили по Салтівському району Харкова, поціливши по території лікарні. Одна з пацієнток зазнала поранень: уламками скла їй посікло голову. Суспільне Харків/Вʼячеслав Мавричев

Малюнок у записнику українського розвідника-пілота 22-ї бригади Андрія, з позивним "Рой", на позиції неподалік Часового Яру, Донеччина, 1 травня 2024 року. Андрій пішов воювати добровольцем, став кулеметником, а потім пілотом безпілотника. І, "щоб не зійти з глузду на війні", почав цю війну малювати. Getty Images/Genya Savilov

Священник Михайлівського собору поливає водою вірян під час традиційного для християн східного обряду освячення після служби у Вербну неділю за тиждень до Великодня, Київ, 28 квітня 2024 року. Суспільне Новини/Тетяна Джафарова

Робітник тепличного господарства у селищі Слобожанське Чугуївського району, 1 травня 2024 року. Теплиці овочевої фабрики відновлюють після того, як у березні під час одного з російських обстрілів ракета пошкодила частину господарства. Суспільне Харків/Євген Гертнер

Команда чирлідерок "Nice Ladies", учасницям якої за 50 років, під час тренування і підготовки до змагань, Харків, 1 травня 2024 року. У 2018 році ця команда потрапила до Національного реєстру рекордів України як група підтримки найповажнішого віку. Суспільне Харків/Євген Гертнер