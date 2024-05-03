Обстріл лікарні в Харкові, малюнки війни в Часовому Ярі. Тиждень війни у фото

Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. Генсек НАТО приїхав до України, зустрівся з Зеленським та запросив президента України на саміт Альянсу у Вашингтоні. Україна подала до Ради Європи заявку про часткове призупинення деяких пунктів Конвенції з прав людини.
В Україні створюють жіночий підрозділ БПЛА. У Міноборони назвали суми виплат військовим за участь у боях та знищену техніку росіян. Україна має право британською зброєю атакувати Росію — МЗС Британії.
29 квітня під час ракетного удару по Одесі загорілася будівля одного з навчальних закладів. Є загиблі та травмовані. Серед поранених — екснардеп Сергій Ківалов. 27 квітня в німецькому Мурнау-ам-Штаффельзеє росіянин вбив двох українських військових, що проходили реабілітацію у ФРН. Парламент Грузії затвердив закон про "іноагентів" у другому читанні. У Тбілісі протести.
Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив про недопустимість тиску на Суспільне. Журналістам повернуть доступ до Верховної Ради під час засідань. Cервіс PornHub став платником податків в Україні.