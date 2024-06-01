Президент України Володимир Зеленський на полях саміту "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє Politico із посиланням на двох людей, близьких до адміністрації Зеленського.

Зазначається, що під час перемовин сторони говоритимуть про використання американської зброї на території Росії.

За словами джерел видання, в Києві існує певне розчарування щодо того, наскільки географічно обмеженим буде використання американської зброї в Україні. Йдеться про те, що обмеження прикордонною зоною в Харкові наразі запровадили лише США, але "це лише початок".

"Наразі постає питання, чи надасть адміністрація Байдена Україні більшу свободу дій у використанні американської зброї на російській території за межами Харківської області", — пише Politico.

30 травня Politico із посиланням на офіційного представника США та двох інших людей, знайомих із питанням, написало, що адміністрація президента Джо Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати удару всередині Росії — виключно в районі Харкова — з використанням зброї, наданої Сполученими Штатами.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 31 травня підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях Росії з американської зброї.