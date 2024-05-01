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Журналістів повернуть у парламент — керівник апарату Ради
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Журналістів повернуть у парламент — керівник апарату Ради

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Журналістів повернуть у парламент — керівник апарату Ради
Верховна рада України. ВРУ

Журналістам повернуть доступ до Верховної ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань у такому ж режимі, як і під час пандемії коронавірусу.

Про це під час круглого столу “Про доступ журналістів до кулуарів Верховної ради та відновлення онлайн-трансляцій засідань парламенту” повідомив керівник апарату Верховної ради В’ячеслав Штучний, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду. Під час засідання Верховної ради у будівлі зможуть перебувати 20-30 представників ЗМІ. Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації. Після Великодня зберемо журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті”, — розповів Штучний.

Як нагадав під час обговорення голова Верховної ради Руслан Стефанчук, що парламент може вважатися росіянами одним із центрів прийняття рішень.

“Маємо ризики, які щомісяця підтверджуються відповідними листами від спецслужб”, — сказав Стефанчук.

Тому, за словами представниці Управління державної охорони Валентини Савіцької, необхідно буде належним чином верифікувати тих представників ЗМІ, яких допустять до будівлі парламенту. За її словами, раніше акредитацію у Верховній раді мали понад 4 тисячі журналістів.

“Нам потрібно сформувати пул журналістів, які ставлять до себе високі репутаційні вимоги”, — додав Стефанчук.

Керівник пресслужби Верховної ради Тарас Пастушенко додав, що “протягом останніх двох років діє тимчасовий пресцентр, де постійно надається можливість народним депутатам спілкуватися з журналістами”.

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