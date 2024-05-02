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Cервіс PornHub став платником податків в Україні — Гетманцев
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Cервіс PornHub став платником податків в Україні — Гетманцев

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PornHub
PornHub. AP

Компанія, якій належить сайт відео для дорослих PornHub, зареєструвалася платником ПДВ, як постачальник електронних послуг.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Тож тепер можна пильнувати за сумлінною сплатою податків не лише Only Fans. Остання, до слова, поповнила бюджет на $0,7 млн за I квартал", — написав Гетманцев.

Він також додав, що на сьогодні 78 з 105 платників задекларували свої податкові зобов’язання на суму 2,4 млрд гривень (25,5 млн євро та $32,6 млн).

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