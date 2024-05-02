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Зеленський підтвердив дати Швейцарського саміту миру
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Зеленський підтвердив дати Швейцарського саміту миру

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Зеленський, Саміт миру, Швейцарія 15-16 червня
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Раніше такі дати називало агентство Swissinfo з посиланням на уряд Швейцарії.

Про це 2 травня написав президент України Володимир Зеленський.

Зустріч відбудеться на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн. Глава держави зазначив, що дату і місце раніше обговорили з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд.

"Саміт стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН та міжнародного права. Всі держави, запрошені на саміт, продемонстрували свою відданість цим принципам", — написав Зеленський.

Політик вважає, що кожна миролюбна країна світу зацікавлена в участі в українсько-швейцарському Саміті, адже на ньому йтиметься не тільки про Україну, а й про повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що Українську формулу миру наразі підтримали понад 80 держав світу.

"Ці загальні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападів і насильства. Таким чином, наша спільна глобальна відповідальність полягає в тому, щоб захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йдеться на першому Саміті миру у Швейцарії", — додав Зеленський.

Хто може відвідати саміт миру

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав. Посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін сказав, що його країна поки розглядає таку можливість. Пізніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна має "обережну надію" на участь Китаю у Глобальному саміті миру.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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