2 травня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув звернення Суспільного щодо тиску й поширення токсичних наративів про медіакомпанію з боку нардепки Мар'яни Безуглої. Зрештою ухвалили дві заяви. Перша — про недопустимість тиску на Суспільне та надання йому повного фінансування, згідно з законом. Друга — про необхідність дотримання принципів свободи слова щодо всіх медіа, аби громадяни мали доступ до верифікованої інформації.

На засіданні також був присутній Ярослав Юрчишин, голова іншого комітету — з питань свободи слова. А ще були керівники Суспільного, представники Мінкульту, Нацради з питань телебачення та радіомовлення, громадські організації.

Микола Чернотицький, голова правління Суспільного, заявив, що не хотів би допущення тиску від народних депутатів. Стосовно телемарафону, Чернотицький зазначив, що напередодні відбулася конструктивна бесіда з іншими медіагрупами.

"Для нас важливо зберігати єдність і не забувати, що війна. Або ми залишаємося в паритетних умовах, або розгляньмо модель, коли ми розширюємо мовлення на своєму Першому каналі, але я маю розуміти, що це робиться легально, не суперечить указам президента та рішенню РНБО. Ми готові до таких сценаріїв, але хочемо знати, що ніхто не буде звинувачувати, що ніхто не підважив національну безпеку своїм контентом. Найбільше тригерить, що це все переростає в скандал, який точно може вдарити по країні через донорів та інше", — сказав голова правління.

Проєкту рішення заздалегідь не готували. Тому голова Комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв за підсумками живого обговорення запропонував на основі інформаційно-довідкових матеріалів НСТУ, наданих комітету, зробити заяву про неприпустимість тиску та розповсюдження неправдивої інформації про діяльність і результат роботи національного суспільного мовника. Також зробити заяву про потребу повністю фінансувати Суспільне, згідно з законом.

Друга окрема заява — необхідність дотримання принципів свободи слова і свободи медіа, про необхідність забезпечення всіх громадян України до верифікованої перевіреної інформації. В цій заяві також звернутися до каналів-засновників телемарафону щодо необхідності дотримання принципу паритетності мовлення під час війни.

Пропонувалося окреме звернення — до апарату РНБО, щоби той дав роз'яснення щодо можливості відновлення мовлення Суспільного в повному обсязі на телеканалі Перший, згідно з ліцензією. Але комітет не підтримав це звернення.

Також Потураєв пропонував окремим рішення звернутися до Нацради з питань телебачення та радіомовлення щодо можливості відновлення мовлення НСТУ на їхніх каналах, згідно з ліцензіями (за умови звернення самого Суспільного). Це також відхилили.

Світлана Остапа, голова наглядової ради Суспільного, сказала, що Суспільне потребує письмових гарантій, що в разі мовлення на всіх своїх платформах у компанії не заберуть телеканал Перший і не звинуватять у порушенні законодавства.

Депутат Микола Княжицький наголосив, що втручання в роботу суспільного мовника шкодить європейській інтеграції України.

Володимир В'ятрович запропонував скоротити телемарафон, бо він дискредитує Україну на міжнародній арені і віджив себе.

Що передувало обговоренню на комітеті гумполітики

24 квітня народна депутатка Мар’яна Безугла опублікувала у Facebook кілька постів щодо доцільності фінансування шести державних каналів, зарахувавши до “державних” і Суспільне Мовлення.

Зокрема, вона зазначила, що Суспільне, “Дом” і FreeДом мають мізерні охоплення і диверсифікують кошти”, і запропонувала залишити фінансування лише одного каналу, зокрема “Ради” або Суспільного.

Пізніше, 27 квітня, в іншому пості Безугла написала, що з кількох джерел їй стало відомо про існування схеми, за якою чоловіків нібито "прилаштовують на Суспільне заради броні на пів ставки". Однак за документами ці люди начебто працюють на повну ставку, заявила тоді нардепка. Безугла додала, що готує запит.

Що відомо про ідеї забрати вечірні праймові слоти Суспільного в телемарафоні

Секретар наглядової ради Суспільного Вадим Міський написав, що зʼявилися ідеї забрати вечірні праймові слоти Суспільного в телемарафоні.

"Як мовник, що виробляє найбільш збалансовані новини, що відповідають журналістським стандартам — ми ставимо питання про передачу всіх праймів Суспільному", — написав Міський.

Голова наглядової ради Суспільного Світлана Остапа написала у Facebook, що Суспільне пропонують прибрати з вечірніх слотів телемарафону "Єдині новини", і залишити йому лише нічні та ранкові слоти.

"Ми вимагаємо або усіх вечірніх ефірів у слоті, або щоб був паритет, як раніше, щоб в усіх виробників контенту були і вечірні, і денні, і нічні слоти", — прокоментувала Світлана Остапа.

Своєю чергою голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що якби збалансованість телемарафону була такою, якої дотримується принаймні Суспільне, зауважень від Держдепу США до марафону не було б.

Телемарафон у звіті Держдепу США про порушення прав людини в Україні

Держдепартамент США вніс телемарафон "Єдині новини" до свого звіту про порушення прав людини в Україні за 2023 рік. У документі зазначають, що законодавство України передбачає свободу преси, проте марафон "дотримується урядової лінії" та демонструє контроль з боку держави.

У звіті згадуються медіа, які не допустили до участі в "Єдиних новинах" та тиск з боку Офісу президента навесні 2022 року. Йдеться про "5 канал", "Прямий" та "Еспресо". Також у цій заяві йдеться про те, що "уряд забороняв, блокував або застосовував санкції до ЗМІ та окремих журналістів, які вважалися загрозою національній безпеці або які висловлювали позиції", які влада вважала як підрив суверенітету України.

Коментуючи свободу вираження поглядів, автори звіту відзначили, що, за деякими винятками, люди в Україні можуть публічно і приватно критикувати владу та обговорювати питання, що становлять суспільний інтерес без страху перед "офіційними репресіями".

Суспільне Мовлення — незалежна медіакомпанія з охопленням на всіх платформах: телеканали Перший, Суспільне Новини, Суспільне Культура, Суспільне Спорт та національна мережа місцевих і регіональних каналів; радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка. Лише перевірені новини на сайті suspilne.media, на національних і місцевих діджитал-платформах. Мовлення відбувається мовами нацспільнот, йдеться про представлення України на Євробаченні, розвиток дитячого ресурсу "Бробакс", надання освітнього контенту, навчання медіаспільноти в Академії Суспільного Мовлення. Також мовник має Суспільне Медіатеку — платформу унікальних відео та аудіо Суспільного від 1950-х і до сьогодні.