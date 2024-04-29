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Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО у Вашингтоні
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Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО у Вашингтоні

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Зеленський, Столтенберг
Президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі в Києві, 29 квітня 2024 р. Пресслужба президента

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента Володимира Зеленського на ювілейний саміт Альянсу у Вашингтоні у 9-11 липня.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з Зеленським, передає кореспондент Суспільного.

За словами Столтенберга, він обговорював із Зеленським підготовку до ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні.

"Я з нетерпінням очікую зустрічі з вами на саміті у Вашингтоні", – сказав він.

Водночас Столтенберг заявив, що у липні навряд чи Україна отримає запрошення до НАТО.

"Україна на незворотному шляху до вступу до НАТО. Цей день колись обов’язково настане. Коли буде слушний час. Але домовленості про вступ України до Альянсу цього літа на саміті у Вашингтоні не очікується. Для того, аби Україна стала членом НАТО, необхідно, щоб всі 32 члени дали свою згоду. Але такого рішення не вдасться досягнути на саміті у липні",– сказав він.

Раніше на заході в Atlantic Council постпред США при НАТО Джуліана Сміт повідомила, що президента Зеленського запросять на запланований у липні саміт НАТО у Вашингтоні, оскільки тема України стане там ключовою.

"Буде можливість вітати Зеленського у Вашингтоні, щоб стати разом із тридцятьма двома іншими лідерами, зімкнути з ним руки і зробити так, щоб Москва зрозуміла одне – союзники по НАТО нікуди не підуть",– заявила вона.

Дипломатка зазначила, що НАТО залишиться з Україною "так довго, як буде потрібно".

29 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приїхав до України з робочим візитом та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

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