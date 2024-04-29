Генсек НАТО приїхав до України та зустрівся із Зеленським

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 29 квітня приїхав до України з робочим візитом та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив кореспондент Суспільного.

Під час пресконференції після перемовин Зеленський зазначив, що це вже третій візит Столтенберга України за час повномасштабної війни.

"Загалом, сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли рівня відносин найбільшого за увесь час нашої незалежності, але не найбільшого з можливих", — підкреслив президент.

Як наголосив глава держави, очевидно, що Україна буде в НАТО, бо "вже неможливо уявити безпеку Європи та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України та гарантуванні такої безпеки".

"Саме Україну, наших людей, наш потенціал Росія прагне зробити своїм плацдармом для подальшої дестабілізації європейського та євроатлантичного простору. І тому саме тут у захисті України відповідь на питання про надійну й довготривалу спільну безпеку", — заявив Зеленський.

Президент розповів, що України вже працює з членами НАТО сам на сам заради спільної сили, а також у багатосторонніх форматах.

"Зокрема, вже довів свою ефективність формат "Рамштайну", взаємодія з-понад 50 партнерів заради забезпечення українських воїнів. Працює також наша Рада Україна-НАТО, відбуваються засідання і дієві дискусії", — продовжив глава держави.

Деталі зустрічі Столтенберга та Зеленського

Зеленський поінформував, що під час зустрічі зі Столтенбергом обговорив ініціативу, стосовно створення спеціального фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 мільярдів євро терміном на 5 років.

"У союзників дійсно є можливість втілити у життя таку ініціативу. Для нас дуже важливі деталі, важливо, щоб це були не за рахунок двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами щодо гарантій безпеки", — пояснив президент.

Сторони також детально дискутували стосовно обстановки на полі бою та можливостях партнерів у підтримці українських захисників.

"Російська армія намагається використати на свою користь ситуацію, коли ми очікуємо постачання від партнерів, передусім від Сполучених Штатів. Тому оперативність у постачанні буквально означає стабілізацію фронту", — зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що нині армія РФ готується до подальших наступальних дій і Україна та НАТО разом мають зірвати плани окупантів.

"Усі необхідні для цього засоби є у партнерів. Артилерія калібру 155 міліметрів, далекобійна зброя та ППО, перед усім системами Patriot. Це те, що є у партнерів і те, що має зараз працювати тут, в Україні, для знищення російських терористичних амбіцій", — наголосив президент.

Окрім цього, за словами глави держави, порушували тему підготовки й проведення саміту НАТО, який пройде літом у Вашингтоні.

"Можна сказати впевнено, саміт стане або моментом сили для Альянсу або ні. Саме там вирішиться, чи буде у РФ можливість накладати вето на посилання НАТО. Це вирішується у питанні України. Україна заслуговує на запрошення нашою силою, нашим захистом спільних цінностей, нашим значенням для майбутнього усієї Євроатлантики", — заявив Зеленський.

Президент підкреслив: "Ми вважаємо, що альянс не повинен боятися власної сили і не має права відступити від власних правил лише тому, що такого відступу хочуть в Кремлі".

Глава держави додав, що практичним завданням зараз є взаємодія України зі союзниками в оборонній сфері, яка вже "вийшла на системний рівень".

"Ми діємо за стандартами НАТО, використовуємо зброю зразків Альянсу та керуємося принципами й доктринами блоку. Кожен місяць взаємодії додає ще більшу дієву координацію між Україною та НАТО", — підсумував він.

Своєю чергою Столтенберг поінформував, що від початку повномасштабного вторгнення союзники по НАТО надали Україні "безпрецедентну підтримку, в тому числі 99% усієї військової допомоги".

"Водночас я знаю, що серйозні затримки у підтримці означають серйозні наслідки на полі бою. Протягом місяців Сполучені Штати не могли узгодити пакет і європейські союзники не могли забезпечити поставку снарядів у масштабі, який обіцяли", — сказав генсек Альянсу.

Політик зазначив, що ще не пізно для того, аби Україна перемогла у війні.

"Ми серйозно працюємо над тим, щоб забезпечити нагальні потреби України. І якщо союзники по НАТО будуть мати вибір між досягненням цілей Альянсу і підтримкою України в плані ВВП, то вони будуть підтримувати Україну", — запевнив Столтенберг.

Генсек НАТО розповів, що обговорив із Зеленським підготовку до саміту.

"Я очікую на те, щоб запросити вас до Вашингтону на це засідання. Члени Альянсу узгодили план посилення координаційної ролі в безпековій допомозі й тренування для України", — продовжив політик.

Столтенберг привітав прийняття зобов'язань щодо фінансової підтримки на роки і щоб вона "була не короткостроковою, а тривалою і передбачуваною".

Генсек НАТО також наголосив, що Москва повинна зрозуміти, що не може перемогти й не перечекає — Україні належить місце в НАТО по праву. Політик додав, що робота, яка зараз проводиться, ставить Україна на "незворотний шлях до членства в Альянсі".

"Отже, коли настане належний час, Україна зможе стати членом НАТО негайно. Я очікую з нетерпінням того дня, коли прапор України підніметься високо біля штаб-квартири Альянсу", — підсумував Столтенберг.