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МЗС Британії: Україна має право британською зброєю атакувати Росію
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МЗС Британії: Україна має право британською зброєю атакувати Росію

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Девід Кемерон в Києві
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон в Києві, Україна, 2 травня 2024 року. REUTERS/Thomas Peter

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон 2 травня відвідав Київ і пообіцяв Україні три млрд фунтів (3.74 млрд доларів) щорічно, а також заявив, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ.

Про це пише агентство Reuters.

"Ми даватимемо три мільярди фунтів щороку стільки, скільки буде необхідно. Ми просто вже вичерпали все, що могли, у сенсі техніки та зброї", — каже Кемерон.

Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для завдання ударів по цілях всередині Росії, і що Київ вирішує, чи робити це.

"Україна має це право. Подібно до того, як Росія завдає удару всередині України, ви цілком можете зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищається", — сказав Кемерон.

Кемерон зустрівся в Києві з Президентом Володимиром Зеленським та іншими членами українського керівництва і, зокрема, оголосив про нові партії зброї та боєприпасів від Британії, у тому числі високоточних авіабомб, зенітних ракет і спорядження для мобільних зенітних груп.

Ще у лютому 2024 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Україна має право завдавати ударів по "російських військових цілях за межами України" відповідно до міжнародного права.

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