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Міноборони: Україна у травні знищила рекордну кількість російських артилерійських систем
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Міноборони: Україна у травні знищила рекордну кількість російських артилерійських систем

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Знищена техніка російської армії
Знищена техніка російської армії. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ

Українські війська знищили 1160 російських артилерійських систем у травні, що є рекордним місяцем з початку повномасштабного вторгнення.

Про це Міністерство оборони України повідомило 1 червня.

Міноборони опублікувало графік, де попередній найбільший показник знищеної російської артилерії — 976 — був зафіксований у березні. Проте у травня рекорд побили.

"Це ще один рекорд. У травні знищили 1 160 російських артилерійських систем. Це найбільша кількість артилерійських втрат за два роки війни", – заявили в Міноборони.

Загалом з початку загальної війни Росія втратила 13 184 артилерійські системи, повідомив 1 червня Генштаб Збройних сил України. За останні місяці Україні також вдалося знищити важливу російську військову техніку.

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