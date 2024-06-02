Українські війська знищили 1160 російських артилерійських систем у травні, що є рекордним місяцем з початку повномасштабного вторгнення.
Про це Міністерство оборони України повідомило 1 червня.
Міноборони опублікувало графік, де попередній найбільший показник знищеної російської артилерії — 976 — був зафіксований у березні. Проте у травня рекорд побили.
"Це ще один рекорд. У травні знищили 1 160 російських артилерійських систем. Це найбільша кількість артилерійських втрат за два роки війни", – заявили в Міноборони.
Загалом з початку загальної війни Росія втратила 13 184 артилерійські системи, повідомив 1 червня Генштаб Збройних сил України. За останні місяці Україні також вдалося знищити важливу російську військову техніку.
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