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Фонд Клуні просить видати ордери на арешт російських пропагандистів
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Фонд Клуні просить видати ордери на арешт російських пропагандистів

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Анна Нейстат
Юристка, керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні The Docket Анна Нейстат. Фото: Олександр Брамський/Суспільне

Фонд Клуні за справедливість добиватиметься видачі закритих ордерів на арешт російських пропагандистів у Європі на тлі російського вторгнення в Україну.

Про це заявила правозахисниця та функціонерка проєкту Фонду Анна Нейстат в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Я думаю, що роль російської пропаганди у цій війні дуже значуща, і, зокрема, у тому, що російські солдати вчиняють в Україні військові злочини", — сказала Нейстат.

Вона також зазначила, що у росіян виробилася звичка довіряти пропагандистським телеканалам.

"Якщо подивимося на останні 20 років, то побачимо, що щороку з цих 20 років російське суспільство отримувало дедалі менший доступ до незалежних джерел новин, а машина пропаганди ставала все більш витонченою та крикливою", — зазначила представниця Фонду.

Як уточнила Нейстат, ордер на арешт можуть видати прокурори, і якщо такий ордер буде виписаний у європейській країні, то він буде дійсним на рівні ЄврополуЄвропол, Європейське поліцейське управління — установа правопорядку Європейського Союзу, збирає інформацію щодо кримінальних злочинів..

"Тобто фактично в будь-якій європейській країні вони (журналісти — ред.) можуть бути заарештовані та екстрадовані до країни, яка розслідує проти них кримінальну справу", — пояснила вона.

Безпосередніх звернень Фонд ще не направляв, а імена журналістів, яких проєкт планує переслідувати, не називаються.

Нейстат додала, що йдеться про "найбільш очевидних російських пропагандистів, найпомітніших із них". Вона також пояснила, що будуть видаватися закриті ордери на арешт, аби пропагандисти не знали про них, і, виїхавши в інші країни, могли бути там заарештовані.

Раніше Фонд Джорджа та Амаль Клуні "За справедливість" скерував три подання до Федеральної прокуратури Німеччини з проханням розслідувати злочини росіян, скоєні в Україні. Фонд займається документуванням злочинів Росії від початку повномасштабного вторгнення. Йдеться про про злочини, скоєні російськими окупантами у трьох регіонах України — на Одещині, Харківщині та Київщині.

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