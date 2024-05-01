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Парламент Грузії затвердив закон про “іноагентів” у другому читанні. У Тбілісі знову протести
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Парламент Грузії затвердив закон про “іноагентів” у другому читанні. У Тбілісі знову протести

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Протести у Грузії
AP. Протест проти ухвалення законопроєкту про "іноагентів" біля парламенту Грузії у Тбілісі, 1 травня 2024 року

Парламент Грузії сьогодні 1 травня ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Про це повідомляє News Georgia.

“За” відповідне рішення проголосували 83 депутати, 23 — “проти”. Опозиція не брала участі у голосуванні.

Зазначається, що біля будівлі парламенту у Тбілісі розпочалася нова акція протесту.

До остаточного прийняття законопроєкт ще має пройти третє фінальне читання. Дата ще не визначена, але, за даними BBC, голосування має відбутися 17 травня. Крім того, закон має подолати вето президентки.

Раніше, як пише News Georgia, прем'єр-міністр Грузії  Іраклій Кобахідзе заявив, що правляча партія не відмовиться від закону “Про прозорість іноземного впливу” за жодних умов, навіть попри протести.

"Для того, щоб ми могли в довгостроковій перспективі заспокоїти цю країну, ми повинні прийняти цей закон. Демонстрації, звичайно, будуть і сьогодні, і під час третього читання, і під час подолання вето (президента). Однак у довгостроковій перспективі ми на роки застрахуємо цю країну від поляризації та радикалізму. Це дуже принципове, національне завдання", — заявив Кобахідзе.

Водночас у Європейському Союзі запропонували позбавити Грузію статусу кандидата на вступ до ЄС на тлі ухвалення законопроєкту про “іноагентів” та затримання протестувальників,

Відповідну пропозицію представила євродепутатка  Віол фон Крамон. Вона також запропонувала зупинити фінансування проєктів; запровадити санкції проти Бідзіни Іванішвілі, засновника владної партії "Грузинська мрія" та заборонити в'їзд до ЄС депутатам, які підтримували законопроєкт про "іноагентів".

Протести в Грузії через закон про "іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецпризначенці розігнали учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. 8 березня масові протести продовжилися.

Станом на вечір 9 березня 132 затриманих під час протестів у Грузії відпустили, одна людина залишалася під вартою за звинуваченням у нападі на поліцейського.

10 березня парламент Грузії відхилив у другому читанні "закон про іноагентів".

30 квітня Парламент Грузії почав розгляд законопроєкту про "іноагентів" у другому читанні. Перед будівлею парламенту відбувається акція проти ухвалення закону, під час якої відбулися сутички протестувальників з поліцією. У ніч на 1 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернуласядо міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі із закликом припинити розгін мирної демонстрації.

Що за закон про "іноагентів"

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів". Критики вважають законопроєкт аналогом російського закону про "іноземних агентів" від 2012 року.

Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання — до п'яти років в'язниці, для юридичних — штраф.

Влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у їхнього законопроєкту немає. При цьому президентка Грузії Зурабішвілі в інтерв'ю ВВС заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів" у разі його остаточного ухвалення.

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