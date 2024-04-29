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В Україні створюють жіночий підрозділ БПЛА: як долучитися
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В Україні створюють жіночий підрозділ БПЛА: як долучитися

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Розвідувальний дрон
Розвідувальний дрон. Getty Images

Командир роти ударних дронів "Орден Сантьяго" Ігор Луценко заявив, що в Україні виникла ініціатива із формування добровольчого жіночого підрозділу, який займатиметься безпілотниками у тісній інтеграції з Силами оборони.

Про це боєць повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Це робота з (відносно) складними системами, що потребує технічної грамотності, уважності та акуратності, базових інженерних навичок і творчого тактичного мислення", — пояснив Луценко.

За словами командира роти "Орден Сантьяго", набір у підрозділ проходитиме через конкурсний відбір:

  • визначення, наскільки кандидатки здатні виконувати бойові завдання;
  • навчання, яке водночас є і способом відбору теж;
  • перевірки СБУ;
  • фінальне рішення про зарахування у підрозділ.

"Знання та досвід у сфері пілотування, експлуатації, ремонту, обслуговування БПЛА або подібних систем будуть плюсом. Звісно, не завадять військові навички, від сапера і до медика чи стрільця. Досвід програмування, роботи за технічними спеціальностями (електроніка, радіо тощо) будуть теж плюсом. Але головне — готовність вчитися і готовність притиратися до колективу", — написав боєць.

Для того, аби приєднатися до підрозділу потрібно заповнити коротку анкету з резюме за посиланням — https://forms.gle/NYUSsaBPQtFczpbf9

На думку Луценка, "те, що з'являються ініціативи, аби створити максимально комфортні умови військової служби для усіх категорій добровольців — це добре".

"На жаль, у ворога велика перевага у живій силі, тому не слід нехтувати будь-якими ідеями, котрі дозволяють скоротити цей розрив", — підкреслив командир роти "Орден Сантьяго".

Боєць нагадав, що перший український жіночий підрозділ було створено в лавах Українських січових стрільців перед Першою світовою. А один із найвідоміших жіночих підрозділів у світі — це Жіночі королівські військово-повітряні сили Великої Британії.

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