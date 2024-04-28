57-річного підозрюваного у вбивстві двох українців сьогодні, 28 квітня, доставили до відповідального слідчого судді за запитом прокуратури Мюнхена. Було видано ордер на арешт. У МЗС України заявили, що за попередніми даними, загиблі були військовослужбовцями ЗСУ, які проходили курс реабілітації у ФРН.

Про це повідомили у поліції Баварії.

Зазначається, що після цього, поліцейські одразу доставили обвинуваченого до виправної колонії, де він зараз перебуває під вартою.

"Наразі прокуратура та кримінальна поліція встановлюють передумови та мотиви злочину. На цей час неможливо надати жодної іншої інформації з цього приводу", — йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ доручив дипломатам тримати справу щодо вбивства двох громадян України в ФРН на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з німецькими правоохоронцями, аби "вбивця поніс покарання за всією суворістю закону".

У МЗС додали, що за попередніми даними, загиблі були військовослужбовцями ЗСУ, які проходили медичну реабілітацію. Консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких вони служили, та встановлюють звʼязок із рідними.

Що відомо

У суботу, 27 квітня, перед торговим центром у Мурнау-ам-Штаффельзеє двоє українців (36 і 23 роки) отримали смертельні ножові поранення. 36-річний помер на місці, 23-річного хлопця з важкими травмами спочатку доставили в лікарню, де згодом він також помер. Згодом поліція затримала 57-річного підозрюваного, який виявився громадянином Росії. Він проживав недалеко від місця злочину.