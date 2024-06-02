Румунія розглядає можливість постачати Україні систему Patriot

Румунія розглядає можливість постачати до України передові системи захисту Patriot для протидії нападам Росії.

Про це повідомив премʼєр-міністр країни Марчел Чолаку в інтервʼю виданню Euronews.

Він наголосив на важливості залучення фахівців і прийняття рішення через належні інституційні канали, оскільки це впливає на оборону Румунії та відносини з союзниками по НАТО.

"У першу чергу мають говорити спеціалісти. Це не означає, що якщо система охоплює частину України, вона не охоплює й Румунію", — каже прем'єр-міністр.

Президент країни Клаус Йоханніс уточнив, що таке рішення потребує схвалення Вищою радою національної оборони, проте це рішення якраз має спиратися на висновки спеціалістів, які мають знайти найкращий варіант передачі та використання систем ППО Patriot.

У 2017 році Румунія підписала угоду щодо купівлі семи систем ППО Patriot у США на суму 3,9 мільярда доларів. Станом на 2024 рік лише одна з цих систем працює в Румунії.

Президент Володимир Зеленський терміново запросив 25 систем протиповітряної оборони Patriot для захисту від посилення російських повітряних атак, спрямованих на українські міста та інфраструктуру.

Усі міжнародні партнери знають про потребу України в системах протиповітряної оборони, зазначив Зеленський, додавши, що деякі з союзників навіть знають, де потрібно розмістити системи. Зеленський зазначив, що аналоги Patriot також можуть бути ефективними проти російських ударів.

Передача систем Patriot для України

23 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над отриманням чотирьох додаткових батарей Patriot від союзників.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина надішле третю батарею Patriot і ще шість надійдуть незабаром з інших країн-членів ЄС.

Відомо, що українські військові 6 травня розпочали навчання на Patriot у Німеччині, після чого їх із системами перенаправлять в Україну. Це буде не раніше кінця червня.