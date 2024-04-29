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Україна подала до Ради Європи заявку про часткове призупинення деяких пунктів Конвенції з прав людини
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Україна подала до Ради Європи заявку про часткове призупинення деяких пунктів Конвенції з прав людини

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Україна заявка до Ради Європи про призупинення деяких пунктів Конвенції з прав людини
Рада Європи. Facebook/Council of Europe

Україна подала заявку до Ради Європи про часткове призупинення дії в країні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом. Йдеться, зокрема, про скасування права розпоряджатися своїм майном.

Відповідний документ опублікували на сайті міжнародної організації в неділю, 28 квітня. Уточнюється, що саму заявку подали ще 4 квітня.

Згідно із заявкою, Україна на час війни припинить дотримуватися низки положень Конвенції.

Зазначається, що на території, де запроваджений воєнний стан, військове командування може в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини може здійснювати заходи правового режиму воєнного стану, зокрема:

  • здійснювати примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в порядку, встановленому законом, та видавати про це відповідні документи;
  • запровадити комендантську годину (заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціально виданих перепусток і посвідчень) у встановленому порядку;
  • встановлювати особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства;
  • проводити в установленому порядку огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України;
  • забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів;
  • встановлювати заборону або обмеження щодо вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан;
  • заборонити громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місце перебування) без відповідного дозволу;
  • встановити військово-житловий обов'язок для фізичних та юридичних осіб.
“Можливість застосування вищезазначених заходів зумовлює необхідність відступу від зобов'язань, передбачених статтями 12, 17, 19, 21, 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статтями 8, 10, 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”, — йдеться у документі.

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану. Після цього відбувається регулярне продовження воєнного стану і мобілізації.

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