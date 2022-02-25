Дніпрян закликають долучитись до територіальної оборони. Про це повідомим голова громради.

Комплектування частин та запис добровольців здійснюється за адресами: вул. Путилівська, 20, Гаванська, 11. Гаряча лінія територіальної оборони: (099) 500-71-17 та (097) 500-71-17.

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