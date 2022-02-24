Президент США Джо Байден заявив про запровадження нового пакету санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про експортні обмеження та санкції на експорт високотехнологічної продукції до РФ. Також розширено перелік підсанкційних російських банків та осіб.
Про це він заявив у своєму зверненні 24 лютого.
"Ми запроваджуємо нові санкції, нові обмеження щодо того, що може експортуватися в Росію. Це задасть важкого удару по російській економіці як відразу, так і протягом тривалого часу", — сказав американський лідер.
Зокрема, за його словами, до санкційного списку додали другий за величиною російський банк ВТБ та доповнили список еліти, на яких будуть поширюватися обмеження.
"Це особи, що отримують прибутки від політики Кремля. Будемо застосовувати обмеження до рос державних компаній. І коли ми будемо обмежувати доступ до російських технологій, це завдасть проблем Росії", — заявив Байден.
Також він поінформував, що США разом з країнами "Великої сімкиG7 або "Велика сімка" — міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада)." дійшли згоди, що "треба обмежити можливість розрахунків російському бізнесу у доларах, єнах, фунтах".
"Ми повинні обмежити можливість фінансування російських військових, обмежити їх змагатися з сучасними високотехнологічними економіками", - наголосив президент США.
Раніше цього ж дня додаткові санкції проти РФ запровадила Велика Британія. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили авіакомпанія "Аерофлот" та ВТБ.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що в країні підготувати 120 шпиталів для прийняття українських поранених.
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