У Дніпрі рятувальники перевіряють захисні укриття: що виявили

Захисні споруди Дніпропетровщини обмежено готові до використання. Про це повідомив представник управління цивільного захисту облдержадміністрації Сергій Остроух. Кореспонденти Суспільного разом з рятувальниками побували у сховищах на підприємствах Дніпра та з’ясували, у якому стані ці об’єкти перебувають зараз та де можуть сховатися люди у разі необхідності.

Укриття на території заводу

Головний інженер Дніпровського металургійного заводу Міхман Ібрагімов показує одне зі сховищ на території підприємства. У ньому можуть сховатися близько 300 людей. Розповідає: на території заводу загалом є 15 захисних споруд. Вони обладнані засобами зв’язку, електрогенераторами, мають подачу води. Огляд обладнання сховищ проводять щомісяця.

Суспільне Дніпро Сховище на заводі

Головний фахівець відділу інженерно-технічних заходів та оповіщення ДСНС області Андрій Сіленко розповідає про результати перевірки укриття.

«Це сховище оглядали й сьогодні, і оглядали цього року раніше. Були виявлені незначні недоліки, але на сьогодні вони вже усунуті. Були необладнані пандусами для маломобільних груп населення, зараз цей недолік усунуто», – сказав він.

Метро як сховище

Ще один об’єкт для укриття, який інспектували рятувальники, – метрополітен. Технічний директор і головний інженер Тарас Шевченко каже: нині тут діє шість станцій. У касових залах, ескалаторах та на платформах можуть тимчасово розміститися близько двох тисяч людей. Тут можна укритися від ударної хвилі, уламків, снарядів.

Також на платформі є гучномовець, через який можна інформувати людей щодо стану на поверхні.

Метро в Дніпрі

Сховище біля редакції Суспільного

Ще одне сховище – біля телестудії Суспільного в Дніпрі. Воно розраховане як на працівників філії, так і на мешканців будинків поблизу.

За словами інженера з мобілізаційної роботи Олександра Воронова, приміщення почали експлуатувати в 1976 році. Його обслуговують шестеро співробітників. У разі евакуації вони стежитимуть за розміщенням людей у сховищі.

У сховищі є два баки для питної води обсягом у 300 літрів кожен. У вентиляційному приміщенні – чотири вентилятори, які можуть працювати як від електромережі, так і вручну.

Суспільне Дніпро Сховище неподалік від Суспільного Дніпро

Що показали перевірки

Начальник управління організації заходів цивільного захисту ДСНС в області Анатолій Сугак каже: нині У Дніпрі рятувальники перевіряють захисні укриття: що виявили. Перевірили близько 90% запланованого. Третина сховищ у незадовільному стані.

«Наразі приблизно 30% не готові. Захисні споруди, які не готові, – це ті, які підтоплені ґрунтовими водами, де відсутні балансоутримувачі у зв’язку з ліквідацією підприємств, шахтні виробітки. По цим захисним спорудам готуються документи, щоб зняти їх з обліку», – сказав посадовець.

Де можна сховатися

Заступник начальника управління цивільного захисту облдержадміністрації Сергій Остроух розповідає: в області є фонд захисних споруд. До нього входять 916 сховищ та 664 протирадіаційних укриттів.

Суспільне Дніпро

Крім того, на Дніпропетровщині є інші приміщення, у яких може укриватися населення, проте вони не входять до фонду захисних споруд. Це, зокрема, 16 споруд подвійного призначення – метрополітен та підземні паркінги.

Найпростіші укриття — це підвали багатоквартирних будинків, таких в області понад 4 тисячі.

Також жителі можуть укриватися в погребах приватного сектору, яких нараховується понад 275 тисяч. Відповідальність за стан готовності захисних споруд несуть балансоутримувачі.

Розмітки та вказівники щодо розміщення сховищ, за словами Сергія Остроуха, востаннє робили у 2014 році.

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