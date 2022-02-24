У Дніпропетровській області організували додатковий збір крові, обласна станція переливання подовжила прийом донорів на дві години. Інформацію про це Суспільному підтвердили в станції переливання крові.

24 і 25 лютого забір крові здійснюватимуть з 8.00 до 15.00 замість 13.00.

Донором може бути будь-яка людина віком від 18 років, яка не має медичних протипоказань до здачі крові та її компонентів.

При собі необхідно мати паспорт та ІІН.

Дніпропетровська обласна станція переливання крові знаходиться на проспекті Богдана Хмельницького, 17.

Телефон: (056) 720-90-70

Реєстратура/Єдиний донорський центр: (056) 720-90-75.

Також, як йдеться на сайті Криворізької міськради, стратегічний запас крові та плазми у місті є. Але створюється додатковий запас.

Здати кров можна у наступних пунктах:

вулиця Медична б.12, тел – 097-519-10-01, 462-01-71

7-а міська лікарня, вулиця Маршака 1А, тел – 067-707-56-67, 94-81-60

2-а міська лікарня, площа 30-річчя Перемоги б. 2А, тел – 067-963-54-14, 94-71-31

Графік роботи з 08.00 до 15.00

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