Фізичного вторгнення російських військ на території Дніпропетровської області немає. Про це повідомив під час брифінгу голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Посадовець каже: були нанесені ракетні удари по всім військовим базам, які мають радіолокаційні станції: Інгулець - Кривий Ріг, Марганець, Дніпро. Погашені пожежі в аеропорті Дніпра.

"До обіду будуть розвернуті блок-пости. Прошу мешканців області зберігати спокій і з розумінням ставитися до військових на виїздах/в'їздах до області та можливих обшуків", - говорить Микола Лукашук.

Він зазначає: спостерігається величезна кількість інформаційних "вкидів", йде інформаційна війна для створення паніки. Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють під підвищеним контролем та охороною. Лікарні приведені в готовність, медики орієнтовані на лікування військових.

"Ми маємо чітку технологічну карту що ми робитимемо при різноманітних сценаріях розвитку подій", - каже мер міста Борис Філатов.

Він додає: ворог працює по ПВО, аеропортах, але бомбардувань житлових кварталів немає. Мер також зазначає: громадський транспорт працює.

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