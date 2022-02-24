Фізичного вторгнення російських військ на території Дніпропетровської області немає. Про це повідомив під час брифінгу голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Посадовець каже: були нанесені ракетні удари по всім військовим базам, які мають радіолокаційні станції: Інгулець - Кривий Ріг, Марганець, Дніпро. Погашені пожежі в аеропорті Дніпра.
"До обіду будуть розвернуті блок-пости. Прошу мешканців області зберігати спокій і з розумінням ставитися до військових на виїздах/в'їздах до області та можливих обшуків", - говорить Микола Лукашук.
Він зазначає: спостерігається величезна кількість інформаційних "вкидів", йде інформаційна війна для створення паніки. Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють під підвищеним контролем та охороною. Лікарні приведені в готовність, медики орієнтовані на лікування військових.
"Ми маємо чітку технологічну карту що ми робитимемо при різноманітних сценаріях розвитку подій", - каже мер міста Борис Філатов.
Він додає: ворог працює по ПВО, аеропортах, але бомбардувань житлових кварталів немає. Мер також зазначає: громадський транспорт працює.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні.
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