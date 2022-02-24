ОБСЄ терміново евакуює своїх співробітників з України

Генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Марія Шмід ухвалила рішення про термінову евакуацію з України усіх міжнародних співробітників.

Про це йдеться у її заяві на сайті ОБСЄ.

Шмід пояснила, що ухвали це рішення "у зв’язку з триваючими бойовими діями та умовами безпеки в Україні". Евакуацію планують здійснити якомога швидше.

"Це рішення далося нелегко, і переміщення має тимчасовий характер. Вкрай важливо забезпечити безпеку відданих своїй справі жінок та чоловіків, які служать як неупереджені "очі та вуха" міжнародної спільноти на місцях на території всієї країни", — зазначила очільниця організації.

Вона висловила сподівання, що місія ОБСЄ відновить роботу в Україні, "коли це дозволять обставини".

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