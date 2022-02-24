Росія готує нову хвилю атак — Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наразі важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від Києва та на півдні України. Також РФ готує нову хвилю атак з повітря.
Про це йдеться у зверненні Резнікова у Facebook.
"Понад 16 годин Україна дає відсіч російським окупантам. Збройні Сили, гвардійці, прикордонники, рятувальники, бійці інших силових структур героїчно тримають оборону", — заявив міністр.
Він зазначив, що до спротиву поступово долучається весь народ, а тисячі громадян вже стали до лав Сил територіальної оборони.
За його даними, на даний час важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від столиці, на півдні країни.
"Проте ворог не очікував такого спротиву. Його зупинили під Харковом. Змусили замовкнути і відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються у полон", — зазначив очільник Міноборони.
Крім того, він заявив, що Кремль готує нову хвилю атак, в тому числі – повітряний десант.
"Але наша армія готова його зустріти. Ми активно застосовуємо зразки сучасної зброї, яку отримали від партнерів. Її буде ще більше", – попередив міністр.
Він нагадав, що у Росії почалися антивоєнні виступи, і "вже завтра росіяни дізнаються ціну путінського безумства".
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що в країні підготувати 120 шпиталів для прийняття українських поранених.
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