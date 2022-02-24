Росія готує нову хвилю атак — Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наразі важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від Києва та на півдні України. Також РФ готує нову хвилю атак з повітря.

Про це йдеться у зверненні Резнікова у Facebook.

"Понад 16 годин Україна дає відсіч російським окупантам. Збройні Сили, гвардійці, прикордонники, рятувальники, бійці інших силових структур героїчно тримають оборону", — заявив міністр.

Він зазначив, що до спротиву поступово долучається весь народ, а тисячі громадян вже стали до лав Сил територіальної оборони.

За його даними, на даний час важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від столиці, на півдні країни.

"Проте ворог не очікував такого спротиву. Його зупинили під Харковом. Змусили замовкнути і відкинули на багатьох ділянках на сході. Російські окупанти вже здаються у полон", — зазначив очільник Міноборони.

Крім того, він заявив, що Кремль готує нову хвилю атак, в тому числі – повітряний десант.

"Але наша армія готова його зустріти. Ми активно застосовуємо зразки сучасної зброї, яку отримали від партнерів. Її буде ще більше", – попередив міністр.

Він нагадав, що у Росії почалися антивоєнні виступи, і "вже завтра росіяни дізнаються ціну путінського безумства".

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