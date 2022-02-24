Дніпропетровщина – одна з найбезпечніших областей України, виїздити немає сенсу. Про це на брифінгу 24 лютого повідомив заступник начальника головного управління Національної поліції України в області Володимир Богоніс.
Місто Дніпро не зазнало ніяких обстрілів та ушкоджень, окрім військових об'єктів, сказав він.
«Дніпропетровщина в цьому плані досить безпечна», – додав Володимир Богоніс.
За його словами, 24 лютого вранці поліцейські області були підняті по тривозі, отримали вогнепальну зброю і несуть службу.
80% особового складу вивели на патрулювання вулиць. Окрім того, поліція займається охороною критичної інфраструктури, розповів представник поліції.
Поліцейські разом з Нацгвардією зараз формують блокпости, повідомив Володимир Богоніс.
Він нагадав, що через запровадження воєнного стану поліцейські мають право проводити поверхневий огляд громадян, перевіряти документи й автівки тощо.
Службу поліція області нестиме цілодобово.
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