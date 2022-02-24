Європейська рада, яка складається з лідерів держав-членів Європейського Союзу, погодила додаткові санкції проти Росії через початок повномасштабної війни проти України. Також вона закликала впровадити санкції проти Білорусі.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель у Twitter.

Він від імені ЄР засудив "неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії проти України".

"Сьогодні Європейська Рада в тісній координації з нашими партнерами і союзниками погодила подальші обмежувальні заходи, які накладуть масивні і суворі наслідки на Росію через її дії". Рада без зволікання ухвалить пропозиції, підготовлені Комісією та Високим представником", — повідомила пресслужба ЄС.

Санкції охоплюють фінансовий сектор, енергетичний і транспортний сектори, товари подвійного призначення, експортний контроль і експортне фінансування, візову політику. Також буде розширено санкційний список російських фізичних осіб.

Крім того, Рада ЄС закликала невідкладно підготувати та ухвалити новий пакет індивідуальних та економічних санкцій проти Білорусі.

"Європейська Рада також рішуче засуджує причетність Білорусі до цієї агресії проти України та закликає її утриматися від таких дій та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань", — заявили в організації.

У Європейській Раді наголосили, що "Росія несе повну відповідальність за цей акт агресії та всі руйнування та втрати людей, які він спричинить", і відповідатиме за свої дії.

Раніше цього ж дня президент США Джо Байден заявив про запровадження нового пакету санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про експортні обмеження та санкції на експорт високотехнологічної продукції до РФ. Також розширено перелік підсанкційних російських банків та осіб.

Додаткові санкції проти РФ запровадила й Велика Британія. Під обмежувальні заходи потрапили авіакомпанія "Аерофлот" та ВТБ.

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