Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили авіакомпанія "Аерофлот" та ВТБ.

Про це він заявив під час виступу 24 лютого.

Зокрема, за словами Джонсона, авіакомпанії "Аерофлот" заборонять польоти до Британії, а також буде запроваджено "жорсткий експортний контроль" щодо техніки, що продається в Росію. Також Лондон заморозить активи всіх великих російських банків, в тому числі негайно заморозить активи ВТБ (активи банку становлять 154 млрд фунтів стерлінгів — ред.).

"Путін буде засуджений перед очима людства та історії. Він ніколи не зможе змити українську кров зі своїх рук...Він кровожерливий агресор, який вірить в імперіалістичні завоювання", — заявив британський прем'єр.

Крім того, Джонсон заявив, що його країна готова надати політичний притулок керівництву України.

Раніше, 22 лютого, Британія запровадила санкції проти 5 російських банків, а саме Промзв'язокбанку, "Росія”, Індустріального збербанку, Black Sea Bank. Також під санкції потрапили російські олігархи Геннадій Тимченко та Ротенберги.

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