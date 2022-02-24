Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапили авіакомпанія "Аерофлот" та ВТБ.
Про це він заявив під час виступу 24 лютого.
Зокрема, за словами Джонсона, авіакомпанії "Аерофлот" заборонять польоти до Британії, а також буде запроваджено "жорсткий експортний контроль" щодо техніки, що продається в Росію. Також Лондон заморозить активи всіх великих російських банків, в тому числі негайно заморозить активи ВТБ (активи банку становлять 154 млрд фунтів стерлінгів — ред.).
"Путін буде засуджений перед очима людства та історії. Він ніколи не зможе змити українську кров зі своїх рук...Він кровожерливий агресор, який вірить в імперіалістичні завоювання", — заявив британський прем'єр.
Крім того, Джонсон заявив, що його країна готова надати політичний притулок керівництву України.
Раніше, 22 лютого, Британія запровадила санкції проти 5 російських банків, а саме Промзв'язокбанку, "Росія”, Індустріального збербанку, Black Sea Bank. Також під санкції потрапили російські олігархи Геннадій Тимченко та Ротенберги.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що в країні підготувати 120 шпиталів для прийняття українських поранених.
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