Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко і Мінохорони здоров'я повідомили про поширення фейкового наказу МОЗ про нібито затверджені міністром заходи з евакуації у лікувальних закладах в українських містах. Ця інформація — неправдива, наголосив Ляшко.

“Наразі розповсюджується фейковий наказ Міністерства охорони здоров’я за начебто моїм підписом щодо затверджених заходів з евакуації у лікувальних закладах міста Києва та інших міст. Наголошую! Весь зміст неіснуючого наказу фейковий”, — написав Ляшко у соцмережах.

За його словами, заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі та надають медичну допомогу пацієнтам.

Усі чинні накази, зазначив міністр, публікуються лише на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я за посиланням: https://moz.gov.ua

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