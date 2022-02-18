Президент США Джо Байден 18 лютого організовує зустріч з лідерами деяких країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України.

Про це свідчить розклад зустрічей премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо, опублікований на його сайті.

"Премʼєр-міністр братиме участь у зустрічі, організованій президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Сполученого Королівства, Європейського Союзу та НАТО для обговорення України", — сказано в повідомленні.

Зустріч відбудеться у приватному форматі та буде закритою для преси.

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