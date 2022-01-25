НАТО не буде розміщувати війська в Україні — генсек Альянсу

Північноатлантичний Альянс не буде розміщувати свої війська в Україні на тлі зростання агресії з боку Росії. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю ведучій CNN Крістіан Аманпур.
"НАТО не буде розташовувати в Україні свої бойові підрозділи", — заявив він.
Столтенберг також заявив, що до кінця цього тижня (тобто до 30 січня) Альянс направить Росії свою відповідь на запропоновані нею "гарантії безпеки", які передбачають відмову від прийняття України до НАТО і виведення військ Альянсу зі східного флангу.
За словами генерального секретаря НАТО, там готові обговорювати з Росією "контроль над озброєнням, роззброєння, прозорість військових дій, механізми зменшення ризику та решту механізмів, які стосуються європейської безпеки", але не поступляться фундаментальними цінностями Альянсу.
"Усе ще існує дипломатичний вихід із ситуації, що склалася, але він потребує від Росії деескалації та готовності добросовісно взяти участь у політичних перемовинах із НАТО та його союзниками", — заявив Столтенберг.
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Що відомо
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що безпекова ситуація в Україні перебуває під контролем, та закликав ЗМІ й політиків не роздмухувати панічні настрої. А на думку міністра оборони України Олексія Резнікова, на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- 24 січня Сполучені Штати заявили, що підвищили готовність своїх військ через ситуацію довкола України та розглядають можливість розгортання додаткових 8500 військових на території Європи. На це Росія заявила, що "з великим занепокоєнням" спостерігає за діями США. Крім того, Штати надіслали Україні вже три літаки з військовою допомогою на загальну суму майже 200 мільйонів доларів.
- Велика Британія готова підтримувати Україну в разі вторгнення Росії, однак навряд надішле своїх військових, заявив заступник прем'єр-міністра Домінік Рааб після того, як посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив, що у випадку російського вторгнення Україна звернеться до Великої Британії по допомогу включно із запрошенням британських військовослужбовців на свою територію.
- Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що у випадку конфлікту Росії з Україною Хорватія виведе своїх солдатів зі складу сил НАТО, розташованих у Східній Європі. Він також заявив, що Хорватія сторонитиметься цього конфлікту та зазначив, що Україні не місце в НАТО. Також Міланович заявив, що зробить все можливе, аби його країна дистанціювалася від конфлікту Росії з Україною "як від пожежі".
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