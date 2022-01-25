НАТО не буде розміщувати війська в Україні — генсек Альянсу

Північноатлантичний Альянс не буде розміщувати свої війська в Україні на тлі зростання агресії з боку Росії. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю ведучій CNN Крістіан Аманпур.

"НАТО не буде розташовувати в Україні свої бойові підрозділи", — заявив він.

Столтенберг також заявив, що до кінця цього тижня (тобто до 30 січня) Альянс направить Росії свою відповідь на запропоновані нею "гарантії безпеки", які передбачають відмову від прийняття України до НАТО і виведення військ Альянсу зі східного флангу.

За словами генерального секретаря НАТО, там готові обговорювати з Росією "контроль над озброєнням, роззброєння, прозорість військових дій, механізми зменшення ризику та решту механізмів, які стосуються європейської безпеки", але не поступляться фундаментальними цінностями Альянсу.

"Усе ще існує дипломатичний вихід із ситуації, що склалася, але він потребує від Росії деескалації та готовності добросовісно взяти участь у політичних перемовинах із НАТО та його союзниками", — заявив Столтенберг.

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