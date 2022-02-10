До Польщі у четвер, 10 лютого, військово-транспортним літаком королівських сил прилетів військовий контингент збройних сил Великої Британії. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

“Згідно з моїми домовленостями з міністром оборони Великобританії британські солдати прилетіли до Польщі. Ми тверді та послідовні у відповідь на агресивну політику Кремля”, — написав міністр у Twitter.

Раніше Велика Британія вирішила відправити до Польщі 350 військовослужбовців у відповідь на агресивну політику Росії.

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