До Польщі у четвер, 10 лютого, військово-транспортним літаком королівських сил прилетів військовий контингент збройних сил Великої Британії. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
“Згідно з моїми домовленостями з міністром оборони Великобританії британські солдати прилетіли до Польщі. Ми тверді та послідовні у відповідь на агресивну політику Кремля”, — написав міністр у Twitter.
Раніше Велика Британія вирішила відправити до Польщі 350 військовослужбовців у відповідь на агресивну політику Росії.
Що відомо
- На посилення східного флангу НАТО на тлі загрози вторгнення Росії в України до Польщі прибула нова група американських військових.
- У рамках розміщення додаткових збройних сил США Європі через нарощування Росією військового контингенту на кордоні з Україною, до німецького міста Вісбаден прибули 2 тисячі американських піхотинців та десантників.
- 2 лютого президент США Джо Байден погодив передислокацію додаткових сил у Східну Європу.
- Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
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