На фоні концентрації російських військ на українському кордоні НАТО перекидає додаткові військові сили на східний фланг Альянсу. Крім цього, країни НАТО надсилають військову допомогу Україні. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів Суспільному про причини підвищення активності НАТО у Східній Європі.
Про причини посилення Східного флангу НАТО
Причини перекидання військ країн НАТО на території країн-членів у Східній Європі полягає в агресивній діяльності Росії вздовж українських кордонів та, власне, агресії Росії, яка триває з 2014 року. Олександр Мусієнко каже що російські війська становлять загрозу для країн НАТО — як Румунії та Польщі, так і Балтійських країн.
Перекидання сил НАТО, на думку Мусієнка, має на меті демонстрацію Росії військових можливостей Альянсу та підвищення впевненості союзників у тому, що їх захищатимуть.
"В НАТО теж є скептики, які кажуть, а на випадок, якщо дійсно буде агресія, чи буде вжита стаття 5 про гарантії колективної безпеки чи ні. От я думаю, це є відповідь скептикам: так, НАТО, як військово-політичний союз, може гарантувати дійсно безпеку своїм членам", — каже Мусієнко.
Про допомогу НАТО Україні
Олександр Мусієнко каже, що сьогодні НАТО допомагає Україні в межах партнерства з розширеними можливостями.
"Це обмін розвідувальною інформацією, важливі супутникові знімки й інша інформація, яка важлива в контексті встановлення того, що відбувається на російсько-українському кордоні і характер пересування російських військ і на Донбасі і в Криму", — каже Мусієнко.
Крім цього, каже військовий експерт, існують спільні програми з реформування ЗСУ, сектори безпеки тощо. Крім цього, країни НАТО допомагають Україні через надсилання інструкторів та спільні військові навчання.
"Ще один із етапів це постачання летального і нелетального озброєння, яке в принципі останнім часом активізувалося. Ми бачимо, і США і Британія і з чеською стороною досягнуті домовленості. За такими зараз аспектами ми з НАТО співпрацюємо", — каже Мусієнко.
Наразі Альянс не має зобовʼязань з захисту України військовим шляхом.
"Але є дуже цікавий момент, про який часто забувають, який носить все-таки зобов'язальний характер стосовно України, це Будапештський меморандум", — каже Мусієнко.
За Будапештським меморандумом не всі країни НАТО мають перед Україною обовʼязки. Але такі обов'язки є в США та Великої Британії.
Що відомо
- До Польщі у четвер, 10 лютого, військово-транспортним літаком королівських сил прилетів військовий контингент збройних сил Великої Британії.
- У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 9 лютого приземлився літак Великої Британії та два літаки Сполучених Штатів Америки. Вони доставили військове спорядження для Збройних сил України.
- Велика Британія передасть Україні ракетне озброєння для можливого захисту від Чорноморського флоту Росії у Чорному та Азовському морях. Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
- 1 лютого Борис Джонсон зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві. За підсумками зустрічі сторони домовилися про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки, стабільності у чорноморському регіоні. Крім того, Сполучене Королівство виділяє майже 2 млрд фунтів на забезпечення проєктів у сфері інфраструктури та енергетики.
- Уряд Великої Британії планує виділити Україні допомогу у розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів для боротьби з корупцією та підтримки енергетичного сектору країни на тлі візиту до Києва прем’єр-міністра Бориса Джонсона.
- Британський прем'єр повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
- 25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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