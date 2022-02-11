На фоні концентрації російських військ на українському кордоні НАТО перекидає додаткові військові сили на східний фланг Альянсу. Крім цього, країни НАТО надсилають військову допомогу Україні. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів Суспільному про причини підвищення активності НАТО у Східній Європі.

Про причини посилення Східного флангу НАТО

Причини перекидання військ країн НАТО на території країн-членів у Східній Європі полягає в агресивній діяльності Росії вздовж українських кордонів та, власне, агресії Росії, яка триває з 2014 року. Олександр Мусієнко каже що російські війська становлять загрозу для країн НАТО — як Румунії та Польщі, так і Балтійських країн.

Перекидання сил НАТО, на думку Мусієнка, має на меті демонстрацію Росії військових можливостей Альянсу та підвищення впевненості союзників у тому, що їх захищатимуть.

"В НАТО теж є скептики, які кажуть, а на випадок, якщо дійсно буде агресія, чи буде вжита стаття 5 про гарантії колективної безпеки чи ні. От я думаю, це є відповідь скептикам: так, НАТО, як військово-політичний союз, може гарантувати дійсно безпеку своїм членам", — каже Мусієнко.

Про допомогу НАТО Україні

Олександр Мусієнко каже, що сьогодні НАТО допомагає Україні в межах партнерства з розширеними можливостями.

"Це обмін розвідувальною інформацією, важливі супутникові знімки й інша інформація, яка важлива в контексті встановлення того, що відбувається на російсько-українському кордоні і характер пересування російських військ і на Донбасі і в Криму", — каже Мусієнко.

Крім цього, каже військовий експерт, існують спільні програми з реформування ЗСУ, сектори безпеки тощо. Крім цього, країни НАТО допомагають Україні через надсилання інструкторів та спільні військові навчання.

"Ще один із етапів це постачання летального і нелетального озброєння, яке в принципі останнім часом активізувалося. Ми бачимо, і США і Британія і з чеською стороною досягнуті домовленості. За такими зараз аспектами ми з НАТО співпрацюємо", — каже Мусієнко.

Наразі Альянс не має зобовʼязань з захисту України військовим шляхом.

"Але є дуже цікавий момент, про який часто забувають, який носить все-таки зобов'язальний характер стосовно України, це Будапештський меморандум", — каже Мусієнко.

За Будапештським меморандумом не всі країни НАТО мають перед Україною обовʼязки. Але такі обов'язки є в США та Великої Британії.

Що відомо

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Ескалація щодо України посилить ті тенденції, які турбують Росію — Блінкен

Байден заявив, що США не планували розміщувати війська в Україні

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

США почали перевезення додаткових військових підрозділів до країн Європи

Додаткові американські військові сили невдовзі прибудуть до Румунії

До Польщі прибула перша група американських військових

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу