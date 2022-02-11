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Навіщо НАТО посилюється і як це стосується України: коментар військового експерта
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Навіщо НАТО посилюється і як це стосується України: коментар військового експерта

Максим Свєженцев Аліна Бугаєва
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Навіщо НАТО посилюється і як це стосується України: коментар військового експерта Ілюстративне фото

На фоні концентрації російських військ на українському кордоні НАТО перекидає додаткові військові сили на східний фланг Альянсу. Крім цього, країни НАТО надсилають військову допомогу Україні. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів Суспільному про причини підвищення активності НАТО у Східній Європі.

Про причини посилення Східного флангу НАТО

Причини перекидання військ країн НАТО на території країн-членів у Східній Європі полягає в агресивній діяльності Росії вздовж українських кордонів та, власне, агресії Росії, яка триває з 2014 року. Олександр Мусієнко каже що російські війська становлять загрозу для країн НАТО — як Румунії та Польщі, так і Балтійських країн.

Перекидання сил НАТО, на думку Мусієнка, має на меті демонстрацію Росії військових можливостей Альянсу та підвищення впевненості союзників у тому, що їх захищатимуть.

"В НАТО теж є скептики, які кажуть, а на випадок, якщо дійсно буде агресія, чи буде вжита стаття 5 про гарантії колективної безпеки чи ні. От я думаю, це є відповідь скептикам: так, НАТО, як військово-політичний союз, може гарантувати дійсно безпеку своїм членам", — каже Мусієнко.

Про допомогу НАТО Україні

Олександр Мусієнко каже, що сьогодні НАТО допомагає Україні в межах партнерства з розширеними можливостями.

"Це обмін розвідувальною інформацією, важливі супутникові знімки й інша інформація, яка важлива в контексті встановлення того, що відбувається на російсько-українському кордоні і характер пересування російських військ і на Донбасі і в Криму", — каже Мусієнко.

Крім цього, каже військовий експерт, існують спільні програми з реформування ЗСУ, сектори безпеки тощо. Крім цього, країни НАТО допомагають Україні через надсилання інструкторів та спільні військові навчання.

"Ще один із етапів це постачання летального і нелетального озброєння, яке в принципі останнім часом активізувалося. Ми бачимо, і США і Британія і з чеською стороною досягнуті домовленості. За такими зараз аспектами ми з НАТО співпрацюємо", — каже Мусієнко.

Наразі Альянс не має зобовʼязань з захисту України військовим шляхом.

"Але є дуже цікавий момент, про який часто забувають, який носить все-таки зобов'язальний характер стосовно України, це Будапештський меморандум", — каже Мусієнко.

За Будапештським меморандумом не всі країни НАТО мають перед Україною обовʼязки. Але такі обов'язки є в США та Великої Британії.

Що відомо

  • До Польщі у четвер, 10 лютого, військово-транспортним літаком королівських сил прилетів військовий контингент збройних сил Великої Британії.
  • У міжнародному аеропорту "Бориспіль" 9 лютого приземлився літак Великої Британії та два літаки Сполучених Штатів Америки. Вони доставили військове спорядження для Збройних сил України.
  • Велика Британія передасть Україні ракетне озброєння для можливого захисту від Чорноморського флоту Росії у Чорному та Азовському морях. Про це повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
  • 1 лютого Борис Джонсон зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві. За підсумками зустрічі сторони домовилися про спільні дії задля забезпечення миру, безпеки, стабільності у чорноморському регіоні. Крім того, Сполучене Королівство виділяє майже 2 млрд фунтів на забезпечення проєктів у сфері інфраструктури та енергетики.
  • Уряд Великої Британії планує виділити Україні допомогу у розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів для боротьби з корупцією та підтримки енергетичного сектору країни на тлі візиту до Києва прем’єр-міністра Бориса Джонсона.
  • Британський прем'єр повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.
  • Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
  • 25 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.
  • На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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